Rozbita zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie wyłudzili co najmniej milion złotych metodą „oszustwa nigeryjskiego” Powrót Drukuj Wielomiesięczne intensywne działania prowadzone przez wałbrzyskich policjantów walczących na co dzień z przestępczością gospodarczą oraz funkcjonariuszy z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadziły do rozbicia międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzili od pokrzywdzonych co najmniej milion złotych metodą „oszustwa nigeryjskiego”. W toku realizacji czynności w przedmiotowym postępowaniu na terenie województwa mazowieckiego dynamicznie zatrzymanych zostało 6 członków grupy, którzy już usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Sprawa, nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu, jest rozwojowa i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z wałbrzyskiej komendy miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie Polski oraz Europy odpowiedzialną za wyłudzanie pieniędzy metodą „oszustwa nigeryjskiego”. Wzorowa współpraca mundurowych pozwoliła przeprowadzić działania na terenie województwa mazowieckiego, w wyniku których dokonano dynamicznego zatrzymania 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej odpowiedzialnej za dokonywanie oszustw. W wyniku realizacji policjanci ujawnili i zabezpieczyli sprzęt komputerowy w tym telefony komórkowe służące do popełnienia przestępstw, gotówkę w kwocie ponad 25 tysięcy złotych oraz mniejsze ilości narkotyków w postaci marihuany i haszyszu.

Na czym polegał przestępczy proceder? Grupa była bardzo dobrze zorganizowana. Wspólne śledztwo funkcjonariuszy z Wałbrzycha i Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadziło do ustalenia liderów i członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy działali metodą „fraudu nigeryjskiego”. Obcokrajowcy, posługując się fałszywymi i podrobionymi dokumentami, zakładali na terenie naszego kraju rachunki bankowe. Następnie sprawcy nawiązywali poprzez Internet kontakt ze swoimi ofiarami, wciągając je w grę psychologiczną, podając się np. za amerykańskiego żołnierza lub weterana. Każdy, kto dał się nabrać, myślał, że koresponduje z osobami, które mają kryzys emocjonalny i potrzebują pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją materialną, np. problemami zdrowotnymi ich dzieci. Mężczyźni obiecywali przyjazd do Polski celem ułożenia sobie wspólnego życia z pokrzywdzonymi i zwrot gotówki. Ostatecznie ofiary oszustów traciły swoje oszczędności, a sprawcy wzbogacali się, transferując pieniądze na rachunki bankowe do innych krajów. Wstępne ustalenia mówią o przynajmniej kilkudziesięciu popełnionych w ten sam sposób przestępstwach. Sprawa jest rozwojowa i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Śledczy obecnie szczegółowo wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy oraz rolę poszczególnych osób. Zatrzymani oraz jeden podejrzany odbywający izolacyjny środek zapobiegawczy w innej sprawie usłyszeli prokuratorskie zarzuty, między innymi dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu dokonywanie oszustw na szkodę kobiet z terenu Polski oraz innych krajów Europy. Zatrzymani obcokrajowcy są w wieku 26-30 lat i grozi im kara 8 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował 5 osób. Postępowanie przygotowawcze jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu.

