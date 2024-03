Pościg dolnośląskich policjantów za kierującym mercedesem

Wiele na sumieniu miał kierujący limuzyną niemieckiego producenta, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął próbę ucieczki. Mężczyzna w trakcie pościgu stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i wjechał do rowu. Na miejscu został zatrzymany przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, którzy zaczęli wyjaśniać przyczyny takiego właśnie lekkomyślnego zachowania kierującego.