Wychodząc z komisariatu, nagle upadła. Policjanci przeprowadzili resuscytację i uratowali kobiecie życie Data publikacji 30.03.2024 Powrót Drukuj Gdy wychodziła z komisariatu, nagle zasłabła, a chwilę później ustały jej czynności życiowe. Na pomoc od razu ruszyli będący w służbie policjanci, którzy podjęli czynności resuscytacyjne i uratowali seniorce życie. Do zdarzenia doszło przedwczoraj, chwilę po godzinie 22:00, na terenie Komisariatu Policji I w Wałbrzychu.

Był czwartkowy wieczór, przed godzina 21:00, kiedy do Komisariatu Policji I w Wałbrzychu zgłosiła się starsza kobieta z prośbą o rozmowę. Policjanci wysłuchali seniorki, a następnie odprowadzili ją do głównego holu budynku. Kiedy kobieta chciała wyjść na zewnątrz, przed samym drzwiami nagle upadła.

Widzący to zdarzenie sierż. Mateusz Korulczyk ruszył kobiecie na pomoc. Okazało się, że seniorka nie tylko straciła przytomność, ale również przestała oddychać. Funkcjonariusz poprosił o pomoc innych mundurowych i wspólnie ze st. post. Pawłem Pacułą oraz post. Bartoszem Szczpankowskim prowadzili czynności ratunkowe. W międzyczasie dyżurny z „jedynki” powiadomił o zdarzeniu pogotowie ratunkowe. Policjanci w trakcie działań przygotowali także do użycia defibrylator AED, ale na szczęście nie trzeba było go używać, gdyż podczas resuscytacji kobiecie udało się przywrócić czynności życiowe.

Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego policjanci ułożyli mieszkankę dzielnicy Podzamcze w pozycji bezpiecznej oraz nadzorowali jej czynności życiowe. Ratownicy medyczni ostatecznie przewieźli kobietę do szpitala, gdzie udzielona jej została dalsza profesjonalna pomoc medyczna i pozostała na obserwacji.

Policjanci tak trzymać! Jesteśmy z Was dumni, bo uratowaliście kolejne ludzkie życie, które jest przecież najcenniejsze.

podkom. Przemysław Ratajczyk