Chcesz wstąpić w szeregi Policji? Możesz zostać policyjnym kontrterrorystą! Data publikacji 03.04.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Wrocławia z reguły działają w trudnych, a czasem ekstremalnych warunkach - tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie. Chcesz zostać policyjnym spadochroniarzem, nurkiem, pirotechnikiem, przewodnikiem psa lub ratownikiem medycznym, wodnym, górskim, a może członkiem zespołu bojowego? Jeżeli cechuje Cię ponadprzeciętna sprawność fizyczna, odporność psychiczna, pełna gotowość do działania, rozważ możliwość wstąpienia w szeregi SPKP we Wrocławiu nawet prosto z cywila! Po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji i ukończeniu kursu podstawowego, możesz rozpocząć służbę w wybranym pododdziale kontrterrorystycznym.

Policjanci SPKP działają wszędzie tam, gdzie sytuacja jest skrajnie niebezpieczna. Ich priorytet to skuteczna realizacja zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo na możliwie najwyższym poziomie. Niezależnie od tego, jakie mają zadania, będąc częścią zespołu bojowego zawsze muszą dać z siebie wszystko, aby osiągnąć swój cel, a w wielu sytuacjach chodzi o ludzkie życie. Mowa o funkcjonariuszach Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

Ta elitarna policyjna jednostka skupia w swoich szeregach doskonale wyszkolonych i wyselekcjonowanych specjalistów. Wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt są zawsze gotowi do działania. Służba kontrterrorystów jest niesamowicie wymagająca i ryzykowna. Zajmują się oni przede wszystkim zatrzymywaniem groźnych, często uzbrojonych przestępców, członków grup przestępczych oraz sprawców najcięższych kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Policjanci SPKP nieustannie doskonalą swoje umiejętności i regularnie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach. Dzięki temu w każdej chwili policyjni komandosi są gotowi podjąć i skutecznie przeprowadzić każde nawet te najbardziej niebezpieczne oraz ryzykowne zadanie.

Wielu policjantów, jak również osób cywilnych, rozważa możliwość wstąpienia w szeregi kontrterrorystów. Znaczna część potencjalnych kandydatów to pasjonaci, którzy od wielu lat regularnie trenują i rozwijają swoją sprawność fizyczną, umiejętności specjalistyczne, takie jak wspinaczka czy nurkowanie. Przyszły kontrterrorysta powinien cechować się wysoką sprawnością fizyczną, ponadprzeciętnym stanem zdrowia, wysoką odpornością na stres, a także dyspozycyjnością.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Każdy z kandydatów musi przejść pozytywnie wszystkie trzynaście prób sprawnościowych przeprowadzanych w ciągu jednego dnia, na które składają się: pływanie na dystansie 200 metrów, pływanie pod wodą na dystansie 25 metrów, skok z wieży basenowej do wody, pokonanie toru przeszkód, wspinanie się po linie, bieg w czasie 12 minut, wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce, uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku), uginanie ramion w podporze na poręczach, siady z leżenia w czasie 2 minut, wejścia na podest z obciążeniem w czasie 2 minut, ocena predyspozycji psychofizycznych podczas wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych, a następnie prowadzenia walki w pozycji stojącej i parterze oraz próba wysokościowa.

Oprócz wymienionych warunków ważne są też specjalistyczne umiejętności oraz wykształcenie. Dodatkowe punkty przy rekrutacji doliczane są ratownikom medycznym, górskim, wodnym, instruktorom sztuk walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych.

Rekrutacja do Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu to bardzo wymagający proces. Kandydaci na poszczególnych etapach selekcji poddawani są wszechstronnym próbom, podczas których obserwowane i analizowane są ich reakcje oraz podejmowane przez nich decyzje. Dzięki temu w szeregach policyjnych kontrterrorystów swoje miejsce znajdą osoby, które posiadają zestaw cech i umiejętności pozwalający na właściwe wywiązywanie się z trudnych zadań, jakie zostaną przed nimi postawione w codziennej służbie.