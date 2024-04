Policyjny pościg za motocyklistą Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj Kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu przez policjantów mężczyźnie, który kierując motocyklem marki Yamaha, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec mundurowym stwarzając duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku w godzinach popołudniowych, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Głogowie podczas patrolu drogi wojewódzkiej, na wysokości Jerzmanowa zauważyli, że motocyklista nie zastosował się do znaku „zakaz wyprzedzania”. W związku z tym wykroczeniem policjanci postanowili zatrzymać kierowcę jednośladu do kontroli drogowej.

Mundurowi jadąc za nim włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe wydając motocykliście polecenie do zatrzymania się. Kierujący jednośladem jednak nie reagował i przyśpieszył, kontynuując jazdę drogą w stronę Bądzowa. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za kierującym, który podczas ucieczki rażąco naruszył zasady ruchu drogowego, między innymi przekraczając dozwoloną prędkość i nie stosując się do znaków drogowych, jak również wyprzedzał w miejscach zabronionych. W pewnym momencie motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i upadł na jezdnię. Porzuciwszy jednoślad zaczął uciekać. Bardzo szybo został zatrzymany i obezwładniony przez policyjny patrol.

Okazało się, że motocyklem marki Yamaha kierował 39-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego. Motocyklista został zatrzymany i usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Mężczyzna był trzeźwy i nie był w stanie racjonalnie wytłumaczyć policjantom swojego zachowania.

Sprawa znajdzie swój finał w Sądzie, gdzie kierowca jednośladu odpowie za ujawnione przestępstwo i wykroczenia drogowe. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów nawet do 15 lat.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego konsekwentnie egzekwują przepisy ruchu drogowego i dbają o bezpieczeństwo na drogach. Działania podjęte wobec nieodpowiedzialnego motocyklisty są dowodem na skuteczność i determinację służb w zwalczaniu naruszeń prawa drogowego.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Głogowie

st. post. Agnieszka Kotwas

