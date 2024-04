Jeleniogórscy policjanci zlikwidowali kolejną dziuplę. Zatrzymali trzech mężczyzn związanych z kradzieżami pojazdów Powrót Drukuj Jeleniogórscy kryminalni w jednej z miejscowości powiatu lwóweckiego zlikwidowali dziuplę samochodową i zatrzymali trzech mężczyzn w związku z kradzieżami pojazdów. W pomieszczeniu gospodarczym, w którym demontowane były pojazdy, policjanci zabezpieczyli części pochodzące z samochodów różnych marek. Wstępnie wartość zabezpieczonego mienia oszacowano na 700 tysięcy złotych. Teraz mężczyźni za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem, a grozić im może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Jeleniogórscy policjanci Wydziału Kryminalnego w wyniku prowadzonych działań zatrzymali trzech mieszkańców powiatu lwóweckiego w wieku od 33 do 50 lat związanych z kradzieżami pojazdów. W ramach prowadzonych działań w jednej z miejscowości powiatu lwóweckiego w wynajętym pomieszczeniu gospodarczym policjanci zabezpieczyli części pochodzące z pojazdów skradzionych na terenie Niemiec w marcu br. Wartość zabezpieczonego mienia wynosi 700 tysięcy złotych. Cała trójka zajmowała się demontażem skradzionych pojazdów i sprzedażą ich części.

W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci na miejscu zatrzymali 33 i 46 latka. Okazało się, że mężczyźni wspólnie i w porozumieniu w nocy z 17 na 18 marca br. ukradli na terenie Niemiec pojazd marki Audi SQ7 o wartości 604 tysiące złotych. Ponadto następnego dnia zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Fiat Ducato, którym kierował 50-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego. Po sprawdzeniu części bagażowej policjanci ujawnili zdemontowane już części pojazd marki Audi SQ7. Ich wartość oszacowano na kwotę ponad 400 tysiące złotych. W toku prowadzonych sprawdzeń ustalono, że należą one do pojazdu skradzionego na terenie Niemiec 15 marca br. Na domiar złego okazało się, że mężczyzna kierował wbrew zakazowi sądowemu.

Łączną wartość strat pokrzywdzonych oszacowano na 1,5 miliona złotych. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Cała trójka za popełnione czyny odpowie przed sądem, dwóm z nich grozić może nawet do 10 lat pozbawienia wolności, a trzeciemu z zatrzymanych do lat 5.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

asp. Beata Sosulska-Baran

tel. 604 580 490