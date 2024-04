NIE dla nielegalnego hazardu. Kolejne automaty do gier zabezpieczone przez legnickich policjantów Data publikacji 27.04.2024 Powrót Drukuj Organizowanie nielegalnych gier hazardowych zagrożone jest wysokimi karami, mimo to wciąż znajdują się osoby parające się tym procederem. Policjanci wraz z celnikami są i będą bezwzględni w ujawnianiu oraz zwalczaniu tego rodzaju przestępstw. Kolejną „jaskinię hazardu” mundurowi odkryli w lokalu znajdujący się przy jednej z głównych ulic w centrum Legnicy. Żeby dostać się do środka, legniccy funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej musieli użyć siły. Zgodnie z przepisami za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą kary w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu. Natomiast za organizowanie gier hazardowych, poza wysoką grzywną, grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

W minionym tygodniu funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wspólnie z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego realizowali działania, podczas których siłowo weszli lokalu znajdującego się przy jednej z głównych ulicy w centrum Legnicy. Z informacji zebranych przez policjantów wynikało, że w pomieszczeniu miało znajdować się kilka automatów do gier hazardowych, na posiadanie których wymagana jest specjalna koncesja. Informację tę mundurowi potwierdzili podczas prowadzonych czynności. W momencie wejścia funkcjonariuszy do lokalu urządzenia były włączone do prądu i gotowe do pracy.

Na ujawnionych i zabezpieczonych 10 automatach do gier hazardowych zainstalowane były gry o charakterze losowym, a maszyny wykorzystywane były w celach komercyjnych, na co wymagana jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna. Przeprowadzone przez policjantów i celników na miejscu eksperymenty procesowe potwierdziły, że są to automaty działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych. W lokalu znajdowała się 33-letnia mieszkanka Legnicy. Podczas przeszukania pomieszczeń mundurowi zabezpieczyli znajdujący się tam sprzęt elektroniczny.

Policjanci i celnicy w dalszym ciągu będą bezwzględni w ujawnianiu i zwalczaniu tego rodzaju nielegalnego procederu oraz zapowiadają kontynuację takich działań. Z odpowiedzialnością karną muszą liczyć się właściciele automatów, ich współpracownicy oraz właściciele lokali, w których odbywają się nielegalne gry hazardowe.

Za posiadanie nielegalnych automatów i innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie gier hazardowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł od jednej maszyny. Za organizowanie gier hazardowych, poza wysoką grzywną, grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3.

