Funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wracając po służbie do domu pomógł starszej zagubionej kobiecie Powrót Drukuj Bezinteresowna pomoc innym jest wpisana w policyjną naturę. Po raz kolejny udowodnił to nasz kolega pełniący na co dzień służbę w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Mł. asp. Tomasz Nowak, wracając po służbie do miejsca zamieszkania zauważył zagubioną starszą kobietę. Dzięki jego reakcji seniorka cała i zdrowa trafiła w towarzystwie wrocławskich policjantów pod opiekę partnera.

Po raz kolejny potwierdziło się, że policjantem jest się przez 24 godziny na dobę, a pomoc innym i reagowanie na czynny niezgodne z prawem nawet po służbie jest czymś naturalnym.

Podobnie było na początku tygodnia kiedy funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. asp. Tomasz Nowak, wracając do domu, zauważył starszą zagubioną i niekompletnie ubraną kobietę. Policjant postanowił natychmiast działać. Seniorka niestety nie potrafiła wyjaśnić, jak znalazła się na jednym z wrocławskich skrzyżowań, nie miała przy sobie dokumentów ani numeru telefonu do swoich bliskich.

Funkcjonariusz o całej sytuacji powiadomił dyżurnego, który na miejsce zadysponował będący w pobliżu patrol Policji. Funkcjonariusze ustali miejsce zamieszkania kobiety i już po chwili seniorka trafiła pod opiekę swojego partnera.

Policjanci apelują o reagowanie w podobnych sytuacjach, kiedy widzimy starsze zagubione osoby, niekompletnie ubrane, bądź ubrane nieadekwatnie do warunków panujących na dworze. Nasza reakcja może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia czy nawet życia.