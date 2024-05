Policjant z Jawora Mistrzem Polski w sportowych zawodach strzeleckich LONGSHOT 2024 Data publikacji 03.05.2024 Powrót Drukuj W dniach 26-28 kwietnia 2024 roku w Wędrzynie koło Gorzowa Wielkopolskiego odbyły się międzynarodowe długodystansowe zawody strzeleckie LONGSHOT 2024. Celem zawodów była integracja środowiska służb mundurowych ze środowiskiem sportowym poprzez wzajemną rywalizację w trzech kategoriach: MODERN, HISTORY i MILITARY. Policjant z Jawora asp.szt. Rafał Sokołowski odniósł kolejny znaczący sukces. W kategorii karabinu historycznego open 100/200/300 m indywidualnie zdobył tytuł Mistrza Polski. W dodatkowej konkurencji Tribute To Simo Hayha – strzelanie do gongów na dystansie od 300 do 500 m zdobył złoty medal.

W miniony weekend w Wędrzynie koło Gorzowa Wielkopolskiego odbyły się międzynarodowe długodystansowe zawody strzeleckie LONGSHOT 2024. W zawodach tych wziął udział policjant z jaworskiej komendy – asp.szt. Rafał Sokołowski. Występ na tych zawodach okazał się dla funkcjonariusza bardzo udany. W kategorii karabinu historycznego open 100/200/300 m indywidualnie zdobył bowiem tytuł Mistrza Polski. W dodatkowej konkurencji Tribute To Simo Hayha – strzelanie do metalowych gongów na dystansie od 300 do 500 m - utalentowany funkcjonariusz, który na co dzień jest dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, zajął zaszczytne pierwsze miejsce na podium, zdobywając złoty medal.

Aspirant sztabowy Rafał Sokołowski pasjonuje się strzelectwem sportowym od 18 lat. Jaworski policjant od wielu lat odnosi liczne sukcesy w tej dyscyplinie. Na jego koncie znajdują się liczne zwycięstwa w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. W 2020 r. zdobył tytuł wicemistrza Europy w kategorii karabinu długodystansowego na 1000+ oraz karabinu historycznego Open podczas Finału Zawodów Long Range European Championships w Drawsku Pomorskim. W 2011 roku w Bydgoszczy drużynowo zdobył tytuł Mistrza Polski w konkurencji pistolet wojskowy Glock 17.

Policjant reprezentował również Polskę w karabinie dowolnym w Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Hradec Kralove w Czechach. Rafał jest także srebrnym medalistą Finału Pucharu Polski Open. W 2014 roku, jako reprezentant policji dolnośląskiej wziął udział w XVII Międzynarodowym Wieloboju Strzeleckim Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO „Snajper 2014”, pozostawiając w pokonanym polu zawodników z 20 krajów z całego świata. Rafał startował także w konkurencjach dla instruktorów strzelań, gdzie nie miał sobie równych, wygrywając nawet z instruktorami takich formacji jak GROM, ABW, SPAP czy BOR.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

mł.asp. Paweł Noga