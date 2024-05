Zostań jednym z wrocławskich kontrterrorystów! Jak? Data publikacji 08.05.2024 Powrót Drukuj Myślisz o pracy w służbach kontrterrorystycznych Policji, bo przyszedł w Twoim życiu czas na poważne decyzje? To doskonały moment, gdyż po ubiegłorocznej zmianie przepisów, teraz także bezpośrednio z cywila możesz zostać policyjnym kontrterrorystą. Zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu właśnie rozpoczęło się postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów. Więc jeśli nie wiesz od czego zacząć, to koniecznie zobacz na filmie czym się zajmują oraz przeczytaj poniższy tekst. Dowiesz się wtedy, jaki musisz zrobić kolejny krok, aby spełnić swoje marzenie…

Warunki postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji we Wrocławiu, czyli komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych znajdują się na stonie internetowej dolnośląskiej policji w zakładce praca.

Zakończenie procesu rekrutacji i ukończenie kursu podstawowego, da Ci bowiem uprawnienia do rozpoczęcia wymarzonej pracy w pododdziale kontrterrorystycznym. Jednostka ta zajmuje się dokonywaniem zatrzymań groźnych, niejednokrotnie dobrze uzbrojonych kryminalistów oraz członków grup przestępczych i sprawców najcięższej kategorii przestępstw, zwalczaniem terroryzmu, odbijaniem zakładników, prowadzeniem negocjacji policyjnych, czy też realizowaniem działań minersko-pirotechnicznych, a także wielu innych: z wody, lądu i powietrza. Policjanci utrzymywani w ciągłej gotowości bojowej, nieustannie doskonalą swoje umiejętności i regularnie uczestniczą w różnych szkoleniach. Wszystko po to, aby w każdej chwili móc skutecznie realizować wymagające i niebezpieczne zadania.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 roku, w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, rekrutacja do CPKP "BOA" oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji może być prowadzona bezpośrednio do tych jednostek, a nie poprzez nabory do ogólnej puli kadrowej formacji.

Po złożeniu wymaganych dokumentów najpierw trzeba przejść test wiedzy. Później na kandydata czekają testy sprawności fizycznej i test psychologiczny, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby kontrterrorystycznej.

Jakie cechy powinien mieć kandydat?

Służba w jednostkach kontrterrorystycznych wymaga od funkcjonariuszy sprawności fizycznej na wysokim poziomie, a także dużej dozy odporności na stres. Specjalsi muszą świetnie współdziałać w zespole, szybko analizować dynamicznie zmieniającą się sytuację i na tej podstawie podejmować trafne decyzje. Od ich indywidualnych cech, poziomu wyszkolenia i sposobu prowadzonych działań, zależy bowiem życie i zdrowie zespołu bojowego oraz niejednokrotnie wielu innych osób.

Co, gdy przyszyły kontrterrorysta zaliczy już test sprawności i przejdzie rozmowę kwalifikacyjną?

Kandydaci są wtedy kierowani na badania lekarskie i będą musieli jeszcze przystąpić do testu psychologicznego, gdyż tylko najlepsi z najlepszych mają szansę spełnić swoje marzenia o służbie w tej formacji.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Poza podstawowymi warunkami, które musi spełniać każdy kandydat ubiegający się do służby w Policji, w przypadku specjalsów ważne są także specjalistyczne umiejętności. Ich posiadanie może zdecydować o tym, czy pozytywnie przejdziesz proces rekrutacji. Kandydaci mogą liczyć na szczególne preferencje z tytułu wykształcenia i umiejętności. Dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymasz, jeśli jesteś np. : ratownikiem medycznym, wodnym lub górskim, pielęgniarką, posiadasz uprawnienia do wykonywania prac podwodnych, prowadzenia jachtów żaglowych lub łodzi motorowych. Cenne będą także uprawnienia instruktora sportów walki ( np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu w swoich szeregach skupia specjalistów najwyższej klasy, doskonale wyszkolonych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i zawsze gotowych do działania. Ty też możesz teraz do nich dołączyć…