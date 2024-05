Rozbita grupa przestępcza zajmująca się wyłudzaniem refundacji z NFZ m.in. na lek zawierający srebro koloidalne Powrót Drukuj Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z wrocławskiej komendy miejskiej, dzięki kilkuletniej żmudnej i skrupulatnej pracy operacyjnej oraz wykonaniu szeregu czynności procesowych, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem refundacji z NFZ m.in. na lek zawierający srebro koloidalne. Jak ustalili śledczy, członkom grupy udało się wyłudzić z Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ kwotę blisko 3 mln 350 tys. zł! Do sprawy zatrzymanych zostało 5 osób, funkcjonariusze zabezpieczyli także blisko 90 tys. zł w gotówce, dokumentację księgowo-handlową, telefony komórkowe, nośniki pamięci, a także druki zrealizowanych i pustych recept. Obecnie w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Fabrycznej.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego wrocławskiej komendy miejskiej od 2021roku rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem refundacji z NFZ m.in. na lek zawierający srebro koloidalne. Żmudna i skrupulatna praca operacyjna oraz szereg czynności procesowych przyniosły oczekiwany efekt w postaci zatrzymania do sprawy 5 członków grupy, zabezpieczenia na poczet przyszłych kar mienia o wartości ponad 1,5 mln złotych oraz zgromadzenia obszernego materiału dowodowego.

Z ustaleń poczynionych przez funkcjonariuszy wynika, iż proceder, jakim trudniła się rozbita grupa, polegał na doprowadzaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez wprowadzenie w błąd co do zasadności refundacji za leki zawierające srebro koloidalne oraz innowacyjne witaminy, urotropinę i levomenthol, po uprzednim posłużeniu się wystawionymi podrobionymi receptami poświadczającymi nieprawdę, co do potrzeby przypisania pacjentom wskazanych leków, pomimo braku wskazań do ich stosowania. Sprawcy posłużyli się ponad 250 takimi fałszywymi receptami wystawionymi na dane łącznie 76 pacjentów w wieku senioralnym. W ten sposób wyłudzili z NFZ blisko 3 mln 350 tys. zł! Ponadto członkowie grupy zbywali przypisane pacjentom i objęte refundacją NFZ produkty lecznicze innym osobom, naruszając tym samym przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne.

W toku realizacji tej sprawy, nadzorowanej przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Fabrycznej, policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP we Wrocławiu oraz przy wsparciu kolegów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy miejskiej weszli w tym samym czasie do kilku mieszkań i gabinetu medycyny estetycznej na terenie stolicy Dolnego Śląska. Podczas tych działań zatrzymano 5 osób i zabezpieczono znaczne ilości dokumentacji księgowo-handlowej, telefony komórkowe, laptopy, tablety, nośniki pamięci, a także druki zrealizowanych oraz pustych recept. Ponadto śledczy ujawnili i zabezpieczyli gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości blisko 90 tys. zł.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz wyłudzeń pieniędzy na kwotę znacznej wartości. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jedna z zatrzymanych osób odpowie również za złożenie zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie oraz składanie fałszywych zeznań.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik KWP we Wrocławiu