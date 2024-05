Blisko 100 kg narkotyków o wartości 6 mln złotych nie trafi na rynek, gdyż przejęli je policjanci z Dolnego Śląska Powrót Drukuj Legniccy policjanci współpracując z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, kolejny raz uderzyli w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Na terenie miasta Legnicy oraz powiatu legnickiego, zlikwidowali 2 laboratoria narkotyków syntetycznych i zabezpieczyli ponad 80 litrów metamfetaminy w postaci zasadowej oraz blisko 2 kg gotowego tzw. ,,kryształu lub piko”. Przejęli także 15 kg odczynników chemicznych, które stanowiły bazę do dalszej produkcji środków odurzających, a także sprzęt służący do ich wytwarzania, porcjowania i pakowania. Funkcjonariusze zabezpieczyli również 100 tys. złotych w gotówce. Z substancji tych można byłoby uzyskać blisko 100 kg metamfetaminy o wartości czarnorynkowej ponad 6.7 mln złotych. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzuty i dziś zapadną w sądzie decyzje w sprawie ich tymczasowego aresztowania. Grozić im może kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzili od dłuższego czasu czynności operacyjne dotyczące zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W tę sprawę zaangażowali się najbardziej doświadczeni funkcjonariusze, którzy przez kilka miesięcy skrupulatnie pracowali na tym, aby dotrzeć do osób trudniących się wytwarzaniem narkotyków i zlikwidować miejsca, gdzie są produkowane. Hermetyczność środowiska przestępczego i metody działania osób zajmujących się ich produkcją sprawiły, że kryminalni musieli działać niekonwencjonalnie.



Kiedy policjanci zebrali kompletną wiedzę i wytypowali kilka miejsc, w których mogłyby być wytwarzane i przechowywane narkotyki, przystąpili niezwłocznie do działań. Z uwagi na charakter czynności związanych z zabezpieczeniem i likwidacją miejsca produkcji narkotyków, wsparcia legnickim policjantom udzielili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.



Podczas wspólnej akcji, która w stu procentach potwierdziła ich wcześniejsze przypuszczenia, policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn przewożących w samochodem narkotyki. Nie obyło się jednak bez dynamicznych działań, gdyż w trakcie próby zatrzymania samochodu do kontroli, kierowca Audi nie reagował na polecenia policjantów. W pewnym momencie ruszył gwałtownie w kierunku jednego z funkcjonariuszy i potrącił go. Po chwili mężczyzna ten został skutecznie zatrzymany i obezwładniony przez policjantów, a w jego aucie zabezpieczono ponad kilogram środków odurzających.

Funkcjonariusze w tym samym czasie weszli też do kilku pomieszczeń gospodarczych, mieszkań oraz garaży znajdujących się w Legnicy i na terenie powiatu legnickiego. Ujawnili tam dwie linie produkcyjne oraz wszelkie niezbędne prekursory i substancje pomocnicze wykorzystywane do wytwarzania metamfetaminy.



Łącznie zabezpieczono ponad 80 litrów substancji w postaci zasadowej, blisko 2 kg gotowego tzw. ,,kryształu”, ponad 15 kg odczynników chemicznych stanowiących bazę do dalszej produkcji narkotyku, a także sprzęt służący do wytwarzania, porcjowania i pakowania narkotyku. Policjanci przejęli również blisko 100 tys. w gotówce.



Wykonane ustalenia potwierdziły, że z zabezpieczonych substancji można byłoby uzyskać blisko 100 kg gotowego narkotyku metamfetaminy, której wartość czarnorynkową szacuje się na kwotę nie mniejszej niż 6.7 mil złotych.



Do sprawy zatrzymano dwóch mieszkańców Legnicy, w wieku 27 i 41 lat. Zostali oni następnie doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Legnicy, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. za wytwarzanie znacznej ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za popełnione przestępstwa grozić im może kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.



27-latek odpowie także za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz czynną napaść na funkcjonariusza.

Prokurator Rejonowy w Legnicy wystąpił już do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzn, środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Źródło: KMP w Legnicy

kom. Jagoda Ekiert

tel. 504 798 649