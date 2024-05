Policjant z Oleśnicy w drugiej dziesiątce Mistrzostwa Świata IPA w szachy Data publikacji 25.05.2024 Powrót Drukuj Policjant sierż. szt. Piotr Zimny, na co dzień służący w Komisariacie Policji w Sycowie, wziął udział w Mistrzostwach Świata IPA (International Police Association) w Rumunii, co stanowiło wyjątkowe wydarzenie zarówno dla niego, jak i dla jego jednostki. Turniej rozgrywano przez trzy dni, podczas których funkcjonariusz wykazał się wyjątkowymi umiejętnościami szachowymi.

W ciągu siedmiu rozgrywanych rund zdobył imponujące cztery punkty, pokonując reprezentantów Grecji, Rumunii, Hiszpanii i Montenegro. Te zwycięstwa nie tylko potwierdziły jego talent szachowy, ale również przyniosły mu uznanie wśród uczestników turnieju.

Mimo zaciętej rywalizacji, znalazł się w finale, zajmując honorowe dwunaste miejsce. Choć nie było to podium, to jednak osiągnięty wynik był godny uznania i stanowił potwierdzenie jego wysokich umiejętności szachowych.

Co więcej, to osiągnięcie otworzyło mu drogę do kolejnych Mistrzostw Świata w 2025r. Taki wynik gwarantował mu możliwość reprezentowania swojej jednostki oraz kraju na międzynarodowej arenie szachowej w przyszłości.

Dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy oraz dla samego sierż. szt. Piotra Zimnego udział w Mistrzostwach Świata IPA w Rumunii był nie tylko okazją do rywalizacji, ale również do promowania wartości sportowych oraz umiejętności i profesjonalizmu reprezentantów służb mundurowych na arenie międzynarodowej.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Oleśnicy

sierż. szt. Karolina Walczak

tel. 601 589 781