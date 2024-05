Kolejne skuteczne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do nielegalnego obrotu narkotyków Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Głogowie działając wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP w Gorzowie Wielkopolskim, SPKP KWP w Opolu, SPKP we Wrocławiu oraz Biura Operacji Antyterrorystycznej w Warszawie skutecznie uderzyli w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Według ustaleń operacyjnych na terenie Głogowa i pobliskiego powiatu nowosolskiego przebywały osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej. Skutecznie przeprowadzone działania doprowadziły do zatrzymania łącznie siedmiu osób, znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych oraz gotówki. Wobec wszystkich zatrzymanych osób zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozić im może kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Od dłuższego czasu funkcjonariusze prowadzili czynności operacyjne dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała na rynek środki odurzające i psychotropowe. Ze względu na specyfikę i charakter popełnianych przez grupę przestępstw w tę sprawę zaangażowali się najbardziej doświadczeni funkcjonariusze, którzy przez dłuższy czas skrupulatnie pracowali na tym, aby ustalić personalia, a następnie zatrzymać osoby wchodzące w skład wskazanej grupy przestępczej. Hermetyczność środowiska przestępczego i metody działania osób zajmujących się wprowadzaniem na rynek narkotyków sprawiły, że funkcjonariusze tym razem musieli działać niekonwencjonalnie.

Kiedy policjanci zebrali kompletną wiedzę i wytypowali kilka mieszkań, w których mogłyby być przechowywane narkotyki, przystąpili niezwłocznie do działań. Z uwagi na charakter czynności związanych z zabezpieczeniem narkotyków oraz zatrzymaniem osób w działaniach brała większa niż zwykle liczba funkcjonariuszy.

I tak, pod koniec ubiegłego tygodnia we wczesnych godzinach porannych policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Głogowie działając wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP w Gorzowie Wielkopolskim, SPKP KWP w Opolu, SPKP we Wrocławiu oraz Biura Operacji Antyterrorystycznej w Warszawie weszli do kilku mieszkań na terenie Głogowa oraz powiatu nowosolskiego. Posiadana widza oraz zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przeprowadzenie akcji, w wyniku której mundurowi zatrzymali sześciu mężczyzn i jedną kobietę.

W trakcie działań wykorzystano policyjne psy służbowe do dokładnego przeszukania mieszkań oraz samochodów. W toku prowadzonych czynności policjanci znaleźli i zabezpieczyli znaczną ilość środków odurzających i psychotropowych jak również gotówkę.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Głogowie, gdzie usłyszeli zarzuty. Część osób odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wprowadzaniu do obrotu narkotyków, a jedna z nich kierowania tą grupą. Wobec wszystkich osób został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Tej samej karze podlega osoba, która wprowadza do obrotu narkotyki, natomiast za wprowadzanie do obrotu ich w znacznych ilościach grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

