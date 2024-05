Dolnośląski finał eliminacji do „XXI Kynologicznych Mistrzostw Polski”

Znamy zwycięzców dolnośląskiego finału eliminacji do „XXI Kynologicznych Mistrzostw Policji”. O tytuł najlepszego na Dolnym Śląsku przewodnika psa służbowego o specjalności wyszukiwania zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych. Do rywalizacji przystąpiło jedenaścioro policjantów wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami z patrolu. W kategorii psów o specjalności wyszukiwania zapachów narkotyków zwyciężył asp. Kamil Kempa z psem MELISA - KPP w Oleśnicy. Natomiast w kategorii psów o specjalności wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych pierwsze miejsce zajął asp. szt. Tomasz Bendyk z psem OKSZA – KMP we Wrocławiu. Gratulacje i nagrody wręczył, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda. Funkcjonariusze, którzy uplasowali się na dwóch pierwszych miejscach, będą teraz reprezentować nasze województwo w ogólnopolskim finale, który odbędzie się we wrześniu w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.