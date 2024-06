Z okazji Dnia Dziecka, dolnośląscy policjanci zapraszają do wspólnego spędzenia czasu podczas festynu

Z okazji Dnia Dziecka funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaplanowali imprezę prewencyjną. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Dolnego Śląska na plac przy płycie głównej Dworca PKP we Wrocławiu już we wtorek 4 czerwca br. w godz. 10:00 – 13:00. Czeka na Was wiele atrakcji.