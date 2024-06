49-latek miał cały arsenał nielegalnych towarów – został zatrzymany przez jeleniogórskich policjantów

Data publikacji 12.06.2024

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 49-latka, który dysponował całym arsenałem nielegalnych towarów. Mężczyzna posiadał odzież i buty z podrobionymi znakami towarowymi znanych marek, 14 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz motocykl skradziony na terenie Niemiec. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego zostały oszacowane na kwotę 55 tysięcy złotych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli u zatrzymanego metamfetaminę w ilości, z której można by uzyskać około 1000 porcji handlowych. Jakby tego było mało, właściciel nielegalnego asortymentu był również poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 7 lat. Teraz za przestępstwa, o które jest podejrzany, odpowie przed sądem, a grozić mu może kolejna kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.