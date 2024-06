Dwa miesiące aresztu dla pary wałbrzyszan i zabezpieczone luksusowe samochody Data publikacji 14.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci wydziału kryminalnego wałbrzyskiej komendy zatrzymali w minioną środę po południu 57-latka i 34-latkę, podejrzanych o zlecenie podpalenia trzech ciągników siodłowych, naczepy oraz kontenera, których wartość przekroczyła półtora miliona złotych. Mundurowi do sprawy zabezpieczyli m.in. luksusowe pojazdy należące do podejrzanych. Ich łączna wartość to ponad 1,8 miliona złotych. Wałbrzyszanie decyzją sądu na dwa najbliższe miesiące trafili do aresztu.

Cała historia dotyczy zdarzenia z 2022 roku, kiedy to 18 czerwca około godziny 1:20 na ulicy Długiej w Wałbrzychu doszło do pożaru, w wyniku którego doszczętnie spłonęły trzy ciągniki siodłowe, naczepa oraz jeden wolnostojący kontener na makulaturę. Już wtedy wstępna ocena biegłego wskazywała na umyślne podpalenie.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa policjanci prowadzili długotrwałe działania operacyjne i dochodzeniowo-śledcze, gromadząc przy tym różnego rodzaju materiał dowodowy. Pierwsza osoba została zatrzymana do sprawy jeszcze w zeszłym roku i usłyszała zarzuty związane ze zniszczeniem mienia wielkiej wartości. Zgodnie z Kodeksem karnym, sprawca takiego czyny może się spodziewać kary pozbawienia wolności do 5 lat. Funkcjonariusze nie poprzestali na tym i kontynuowali ciężką pracę, co ostatecznie przyniosło pożądany efekt. W sprawie pojawili się kolejni świadkowie, a nowy materiał dowodowy pozwolił na ostateczne zatrzymanie przy ul. 1-go Maja na Sobięcinie małżeństwa, które jest podejrzane o zlecenie i kierowanie procederem przestępczym.

Wartość mienia, które spłonęło w 2022 roku, przekroczyła półtora miliona złotych. Olbrzymie straty wynikające z pożaru są jednym z powodów zabezpieczenia luksusowych pojazdów oraz koparki, które należą do podejrzanych. Zatrzymane osoby zostały wczoraj doprowadzone do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszały zarzut związany z podżeganiem do popełnienia przestępstwa, jakim jest zniszczenie mienia. Następnie para stanęła przed obliczem sądu, który to dzisiaj przed południem podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych dwumiesięcznego aresztu, izolując ich tym samym od reszty społeczeństwa.

Należy podkreślić, że to nie pierwszy kontakt zatrzymanych z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Już w 2022 roku informowaliśmy o ich zatrzymaniu do innej sprawy kryminalnej. Obecnie prowadzone śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.

Policyjna akcja zakończyła się sukcesem dzięki długotrwałej i nieustającej pracy wałbrzyskich funkcjonariuszy. Zatrzymani zostali przewiezieni do aresztu, gdzie będą czekać na dalsze procedury prawne, a zabezpieczone mienie pozostanie w dyspozycji sądu. Determinacja i skutecznie wykonane czynności przez śledczych spowodowały, że mimo upływu czasu, sprawcy przestępstw będą pociągani do odpowiedzialności i nie mogą spać spokojnie.

asp . Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP w Wałbrzychu

sierż. szt . Aleksander Karkosz

tel. 604 426 995

Film Dwa miesiące aresztu dla pary wałbrzyszan i zabezpieczone luksusowe samochody Opis filmu: film prowadzenie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Dwa miesiące aresztu dla pary wałbrzyszan i zabezpieczone luksusowe samochody (format mp4 - rozmiar 26.46 MB)

Film Dwa miesiące aresztu dla pary wałbrzyszan i zabezpieczone luksusowe samochody Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Dwa miesiące aresztu dla pary wałbrzyszan i zabezpieczone luksusowe samochody (format mp4 - rozmiar 47.46 MB)