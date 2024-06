Zawsze gotowi, aby neutralizować najpoważniejsze zagrożenia. Zobacz, jak wygląda ich typowy dzień „w pracy” Data publikacji 19.06.2024 Powrót Drukuj Gdy prowadzą działania bojowe, zatrzymują najgroźniejszych przestępców, neutralizują najpoważniejsze zagrożenia i są wszędzie tam, gdzie wymagane są ich specjalistyczne umiejętności oraz doskonałe wyszkolenie. W sytuacji pojawienia się nagłego zagrożenia dla życia wielu osób, są w stanie w krótkim czasie osiągnąć gotowość bojową i przemieścić się w dowolny rejon Dolnego Śląska, aby przywrócić ład i porządek. Mowa o funkcjonariuszach elitarnej policyjnej jednostki, jaką jest Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu. Zobacz, jak wygląda ich typowy dzień w „pracy” i zostań jednym z nich!

W strukturach dolnośląskiej komendy wojewódzkiej funkcjonuje elitarna jednostka, która w swoich szeregach ma najlepiej wyszkolonych i wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt funkcjonariuszy. Mowa o Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji we Wrocławiu, którego operatorzy o każdej porze dnia i nocy są gotowi do realizacji najtrudniejszych zadań, często wymagających od nich wysoce specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności.

Aby móc działać na najwyższym poziomie, wrocławscy specjalsi nieustannie szkolą się, podnosząc swoje kwalifikacje w najróżniejszych obszarach. Swoje umiejętności doskonalą pod okiem specjalistów w danej dziedzinie, aby mieć pewność, że w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego będą w stanie skutecznie, szybko oraz kompleksowo zareagować. Gdy zostają wezwani do działań, są w stanie w krótkim czasie osiągnąć gotowość bojową i przemieścić się w dowolny rejon Dolnego Śląska, aby zneutralizować zagrożenie.

Zobacz, jak wygląda typowy dzień „w pracy” wrocławskich kontrterrorystów i zostań jednym z nich!

Istnieje bowiem możliwość wstąpienia w szeregi SPKP we Wrocławiu nawet prosto z cywila! Po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji i ukończeniu kursu podstawowego, możesz rozpocząć służbę we wrocławskim pododdziale kontrterrorystycznym.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 roku, w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, rekrutacja do CPKP "BOA" oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji może być prowadzona bezpośrednio do tych jednostek, a nie poprzez nabory do ogólnej puli kadrowej formacji. Po złożeniu wymaganych dokumentów najpierw trzeba przejść test wiedzy. Później na kandydata czekają testy sprawności fizycznej i test psychologiczny, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby kontrterrorystycznej.

Jakie cechy powinien mieć kandydat?

Służba w jednostkach kontrterrorystycznych wymaga od funkcjonariuszy sprawności fizycznej na wysokim poziomie, a także dużej dozy odporności na stres. Policyjni specjalsi muszą świetnie współdziałać w zespole, szybko analizować dynamicznie zmieniającą się sytuację i na tej podstawie podejmować trafne decyzje. Od ich indywidualnych cech, poziomu wyszkolenia i sposobu prowadzonych działań, zależy bowiem życie i zdrowie zespołu bojowego oraz niejednokrotnie wielu innych osób.

Co, gdy przyszyły kontrterrorysta zaliczy już test sprawności i przejdzie rozmowę kwalifikacyjną?

Kandydaci są wtedy kierowani na badania lekarskie i będą musieli jeszcze przystąpić do testu psychologicznego, gdyż tylko najlepsi z najlepszych mają szansę spełnić swoje marzenia o służbie w tej formacji.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Poza podstawowymi warunkami, które musi spełniać każdy kandydat ubiegający się do służby w Policji, w przypadku kontrterrorystów ważne są także specjalistyczne umiejętności. Ich posiadanie może zdecydować o tym, czy pozytywnie przejdziesz proces rekrutacji. Kandydaci mogą liczyć na szczególne preferencje z tytułu wykształcenia i umiejętności. Dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymasz, jeśli jesteś np. : ratownikiem medycznym, wodnym lub górskim, pielęgniarką, posiadasz uprawnienia do wykonywania prac podwodnych, prowadzenia jachtów żaglowych lub łodzi motorowych. Cenne będą także uprawnienia instruktora sportów walki ( np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu w swoich szeregach skupia specjalistów najwyższej klasy, doskonale wyszkolonych, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i zawsze gotowych do działania. Ty też możesz teraz do nich dołączyć...

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu