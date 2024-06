Karta rowerowa pod okiem jeleniogórskiej drogówki Data publikacji 23.06.2024 Powrót Drukuj 20 czerwca br. policjanci jeleniogórskiej drogówki spotkali się z uczniami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, gdzie odbywał się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Uczniowie wykazali się dużymi praktycznymi umiejętnościami jazdy na rowerze, a także odpowiednią wiedzą na temat znaków i przepisów drogowych. Mundurowi rozmawiali również z dziećmi na temat bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji.

Egzamin na kartę rowerową to nie tylko uzyskanie dokumentu z nowymi uprawnieniami. Dzieci starające się o taki blankiet poznają zasady obowiązujące w ruchu drogowym. Znajomość znaków i przepisów czyni ich świadomymi jego uczestnikami. Poznane przepisy pomagają bezpieczniej poruszać się po drogach i przewidzieć ewentualne zagrożenia. Uzyskana wiedza zwiększa też poziom bezpieczeństwa uczniów, nie tylko jako użytkowników roweru, ale także jako pieszych.

Jeleniogórscy policjanci uczestniczyli w prowadzonym egzaminie praktycznym na kartę rowerową. Dzieci wykazały się znajomością przepisów dotyczących m.in. poruszania się po ścieżkach rowerowych oraz zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych. W materiale do opanowania było również sporo znaków i sygnałów drogowych. Dzieci wiedziały również jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru. Z przepisów wynika, że powinny to być: dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, z tyłu jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające oraz z przodu jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Funkcjonariusze radzili również jak korzystać z kasków ochronnych oraz elementów odblaskowych na odzieży, aby były one najbardziej widoczne po zmierzchu i w nocy.

Przypominamy, aby przystąpić do egzaminu i uzyskać kartę rowerową, trzeba mieć ukończone 10 lat. Wszystkie dzieci pozytywnie zaliczyły egzamin. Teraz posiadają uprawnienia do jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Na zakończenie funkcjonariusze rozmawiali również z dziećmi na temat bezpieczeństwa w trakcie wakacji.

asp. Aleksandra Pieprzycka