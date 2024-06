Zatrzymany sprawca brutalnej napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia Data publikacji 24.06.2024 Powrót Drukuj W miniony piątek do wałbrzyskiej jednostki Policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny zaatakowanego przez nieznanego sprawcę. W wyniku napadu poszkodowany doznał poważnych obrażeń, jego życie i zdrowie było zagrożone. Policjanci już następnego dnia zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie brutalnej napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia, który usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Zdarzenie miało miejsce w późnych godzinach popołudniowych na jednej z głównych ulic Kuźnic Świdnickich, dzielnicy Boguszowa-Gorc. Kilka minut po godzinie osiemnastej do Komendy Miejskie Policji w Wałbrzychu wpłynęło zgłoszenie dotyczące brutalnej napaści z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia przy ul. Władysława Reymonta. Poszkodowany 31-letni mężczyzna został zaatakowany przez napastnika uzbrojonego w przedmiot przypominający miecz samurajski. Sprawca zadał ofierze kilka ciosów, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów i natychmiastowemu wezwaniu służb ratunkowych, poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie została udzielona szybka pomoc medyczna. Jego stan zdrowia jest obecnie stabilny, choć nadal znajduje się pod opieką lekarzy.

Policjanci niezwłocznie rozpoczęli intensywne działania operacyjne w celu ustalenia tożsamości napastnika. Dzięki zebranym dowodom, w tym zapisom z kamer monitoringu oraz zeznaniom świadków, funkcjonariusze szybko zidentyfikowali podejrzanego. 30-letni mężczyzna został zatrzymany następnego dnia. Funkcjonariusze zabezpieczyli również narzędzie, które prawdopodobnie zostało użyte w trakcie ataku.

Do sprawy zatrzymano także dwóch innych 34-letnich mężczyzn, którzy uczestniczyli w zajściu. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, która zastosowała wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Mężczyznom zarzuca się nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu w okolicznościach zagrażających jego życiu i zdrowiu. Główny sprawca ataku usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, co jest jednym z najpoważniejszych przestępstw w polskim Kodeksie karnym. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu, najbliższe trzy miesiące spędzi odizolowany od społeczeństwa w areszcie śledczym.

W sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu i z uwagi na dobro dalszego postępowania pozostałe szczegóły, w tym motyw działania sprawcy, nie będą podawane do publicznej wiadomości.

