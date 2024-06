Policjanci pomogli starszej kobiecie na uszkodzonym wózku Data publikacji 29.06.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie pomogli starszej kobiecie. Mieszkanka miasta miała problem z elektrycznym wózkiem inwalidzkim, który uległ awarii i nie mogła dotrzeć do miejsca zamieszkania. Dzięki właściwej reakcji i pomocy mundurowych kobieta szczęśliwie wróciła do domu.

Służba patrolowa każdego dnia stawia przed policjantami różne wyzwania. Czasami trzeba podjąć czynności służbowe wobec osób, które złamią prawo, czasem podjąć interwencję tam, gdzie dochodzi do zakłócenia ładu i porządku publicznego. Bywa jednak i tak, że policjanci wykazują zainteresowanie z pozoru zwykłą sytuacją, która jak się później okazuje, mogłaby skończyć się nieszczęśliwie.



We wtorek do strzelińskiej komendy wpłynęło zgłoszenie z treści którego wynikało, że na ulicy Wrocławskiej znajduje się starsza kobieta na elektrycznym wózku inwalidzkim, w którym awarii uległo łożysko. Jak się okazało, kobieta nie miała osoby najbliższej, do której mogłaby zwrócić się o pomoc.



Skierowani na miejsce policjanci, wykorzystując służbowego busa, najpierw zabrali kobietę i uszkodzony wózek do radiowozu, a następnie odwieźli ją do miejsca zamieszkania. Na miejscu przy pomocy specjalistycznej windy policjanci pomogli dostać się kobiecie do mieszkania. Jak

się okazało w domu czekała na nią córka , która również jest niepełnosprawna.Dzięki reakcji zaniepokojonego obywatela oraz działaniom mundurowych, starsza Pani cała i zdrowa trafiła do domu.



Pamiętajmy o tym, żeby nie pozostawać obojętnym wobec osób starszych w naszym otoczeniu oraz w sytuacji gdy ktoś potrzebuje pomocy, szczególnie teraz gdy za oknem panują wysokie temperatury. Czasem drobna pomoc, może uratować czyjeś życie.