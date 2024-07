Wprowadzenie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu Powrót Drukuj W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w formie uroczystej zbiórki, odbyło się spotkanie kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji związane bezpośrednio z wręczeniem przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego rozkazu personalnego insp. Tomaszowi Jędrzejowskiemu, któremu Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - nadzorującego pion służby logistycznej. W tej podniosłej uroczystości uczestniczył również zastępca insp. Krzysztof Kumaszka, a także przedstawiciele ścisłego kierownictwa komendy wojewódzkiej, komend miejskich oraz powiatowych z terenu całego Dolnego Śląska i zaproszeni goście.

Dzisiaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej zgodnie z policyjnym ceremoniałem, Szef dolnośląskich policjantów nadinsp. Paweł Półtorzycki wręczył rozkaz personalny insp. Tomaszowi Jędrzejowskiemu, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, który od teraz pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – nadzorującego pion służby logistycznej.

Inspektor Tomasz Jędrzejowski służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Od początku związany był z pionem logistycznym wrocławskiej komendy. Pełnił służbę w wydziale transportu, później zajmował się zamówieniami publicznymi. Pierwsze stanowisko kierownicze objął, jako Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a następnie został Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jego doświadczenie, kreatywności i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wzorowa realizacja zadań służbowych, zaowocowały w 2021 roku awansem w na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Po zakończeniu części uroczystości, podczas której wręczony został rozkaz personalny, przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe. Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Tomasz Jędrzejowski, który serdecznie podziękował za zaufanie, jednocześnie wyrażając zadowalanie z powrotu do jednostki, gdzie rozpoczynał służbę. Podkreślił, że w służbie bardzo ważna jest pasja oraz zaangażowanie i tego właśnie będzie oczekiwał od swoich współpracowników. Obiecał również sprawne funkcjonowanie pionu logistycznego, wspierającego działania służb kryminalnej i prewencyjnej, które każdego dnia realizują czynności zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Dolnego Śląska na możliwie najwyższym poziomie.

Głos zabrał także Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, który pogratulował swojemu zastępcy i wyraził pewność, że powołanie na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji właśnie insp. Tomasz Jędrzejowskiego to dobry wybór, a jego wieloletnie doświadczenie w pionie logistyki zdecydowanie przełoży się na sprawne realizowanie stawianych przed Nim zadań.

Gratulacje awansowanemu złożył również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztof Kumaszka oraz wszyscy przedstawiciele kadry kierowniczej KWP we Wrocławiu i jednostek podległych.

W tym podniosłym wydarzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Robert Lichota, Naczelnik Wydziału we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podinsp. Maciej Bojczuk, Naczelnik Wydziału we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Sławomir Dudek, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego podinsp. Robert Hamuda. Nie mogło także zabraknąć kapelanów dolnośląskiego garnizonu Policji ks. kanonika Stanisława Stelmaszka i ks. mitrata Grzegorza Cebulskiego, a także zaproszonych gości.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zadań służbowych.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik KWP we Wrocławiu