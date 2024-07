Policjanci z dolnośląskiego garnizonu uczcili pamięć poległych i pomordowanych funkcjonariuszy. Odsłonięto też tabliczki epitafijne policjantów, którzy odeszli na wieczną służbę w grudniu 2023 roku Data publikacji 10.07.2024 Powrót Drukuj Obchody Święta Policji to ważny czas dla wszystkich funkcjonariuszy i moment, kiedy należy się na chwilę zatrzymać, by m. in. oddać cześć i hołd policjantom, którzy poświęcili własne życie dla dobra innych. Dlatego też pamiętając o zamordowanych i poległych policjantach, delegacje policyjnych stowarzyszeń, związków zawodowych oraz IPA, z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbertem Kurendą na czele, złożyły wieńce i zapaliły znicze. Zbiórki odbyły się na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu oraz Cmentarzu Osobowickim i pod Tablicą Pamięci w siedzibie komendy wojewódzkiej, bo jak powiedział Józef Piłsudski ,,Kto nie zna historii i tradycji swoich przewodników, nie jest godzien nosić swojego munduru’’. W tym roku odsłonięto również tabliczki epitafijne

Obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku rozpoczęły się od jednego z najważniejszych momentów podczas tych corocznych uroczystości, tzn. oddania hołdu poległym i zamordowanym policjantom. Rankiem 9 lipca 2024 roku, po wystawieniu warty honorowej i wspólnej modlitwie, złożono kwiaty i znicze przed tablicą ku czci funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD w Twerze, która to znajduje się na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga we Wrocławiu.

Dalsza część obchodów miała miejsce na terenie Cmentarza Osobowickiego, gdzie przy asyście warty honorowej i akompaniamencie orkiestry policyjnej, wieńce oraz znicze złożone zostały pod Pomnikiem Poległych Policjantów.

Zakończyły się natomiast pod Tablicą Pamięci w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, oddaniem hołdu tym, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w trakcie służby. W tym roku spotkanie wiązało się także z odsłonięciem tabliczek upamiętniających śmierć naszych kolegów, którzy zginęli na służbie w grudniu 2023 roku - podkom. Daniela Łuczyńskiego i podkom. Ireneusza Michalaka.

Podczas uroczystości zainicjowanych z okazji 105. rocznicy powołania Policji Państwowej, hołd tym, którzy zginęli walcząc o wolność lub chroniąc życie i zdrowie obywateli, oddali: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Oktawiusz Cieślik, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Sławomir Wołk, Komendant Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna nadkom. Radosław Wasiak, delegacja reprezentująca kadrę kierowniczą dolnośląskiej komendy wojewódzkiej wraz z kapelanami dolnośląskiej Policji - ks. Stanisławem Stelmaszkiem i ks. mitratem Grzegorzem Cebulskim, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego, przedstawiciele Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji, przedstawiciele Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, a także Rzecznik Prasowy Centrum Historii Zajezdnia Adam Pacześniak.

Niestety dla wielu poległych policjantów, w tym również z Dolnego Śląska, spełniły się w trakcie służby słowa roty ślubowania i to w najtragiczniejszy sposób, bo ,,chroniąc bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, ponieśli oni ofiarę najwyższą’’- życie. Ich męstwo i poświęcenie na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a czyny będą swoistą inspiracją dla kolejnych pokoleń funkcjonariuszy, którzy życie innych stawiają ponad swoje…

Podczas uroczystości głos zabrał insp. Norbert Kurenda I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który powiedział m.in.: „niestety ku naszej rozpaczy w ostatnim roku pojawiły się kolejne nazwiska wrocławskich policjantów - podkom. Daniela Łuczyńskiego i podkom. Ireneusza Michalaka, którzy zginęli na służbie w grudniu 2023 roku. Na zawsze pozostaną w Naszej pamięci, niech spoczywają w pokoju”.

Cześć Ich Pamięci!