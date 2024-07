Zbiórka krwi dla policjanta z Bolesławca

Data publikacji 11.07.2024

Oddawanie krwi to misja i wielki dar, jaki można ofiarować drugiej osobie. Misja pomocy przyświeca nam każdego dnia. Dzisiaj 11 lipca br., z inicjatywy Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy pl. Muzealnym zorganizowana została zbiórka krwi dla Naszego kolegi z Bolesławca. Do zbiórki krwi włączyli się funkcjonariusze i pracownicy Policji, jak również wszyscy ludzie dobrego serca, którzy spełnili wymogi stawiane krwiodawcom oraz zechcieli pomóc w nadzwyczaj trudnej dla funkcjonariusza i jego rodziny sytuacji. Obsługę przy pobieraniu krwi zapewnił personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, a całość zebranego dzisiaj cennego płynu przekazana została na potrzeby leczenia Naszego Kolegi.