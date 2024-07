Kontener pełen narkotyków. Wałbrzyska Policja na tropie niedozwolonych substancji Data publikacji 25.07.2024 Powrót Drukuj W miniony poniedziałek dzięki skutecznym działaniom operacyjnym wałbrzyskich policjantów, rozbita została kolejna grupa przestępcza zajmująca się obrotem niedozwolonymi substancjami. Policjanci z Wałbrzycha najpierw wpadli na trop handlarzy narkotyków z Lubina, a następnie skoordynowana akcja doprowadziła do zatrzymania dwóch osób i zabezpieczenia blisko 10 kg narkotyków.

Podczas prowadzonych działań operacyjnych funkcjonariusze wałbrzyskiego wydziału kryminalnego zdobyli informację o 41-letnim mężczyźnie i 41-letniej kobiecie z Lubina, którzy mogli być zamieszani w obrót i wprowadzenie na rynek narkotyków na dużą skalę. Funkcjonariusze ustalili, że para przechowywała znaczne ilości nielegalnych substancji w kontenerze znajdującym się na terenie Polkowic przy ul. Krzywej.

Na podstawie zgromadzonych dowodów, wałbrzyscy policjanci podjęli decyzję o zorganizowaniu wspólnej akcji z funkcjonariuszami z Polkowic i Dzierżoniowa. W działaniach uczestniczyły dodatkowo dwa psy służbowe z tych jednostek, wyszkolone do wyszukiwania narkotyków, które odegrał kluczową rolę w lokalizacji ukrytych substancji.

Policjanci zatrzymali parę narkotykowych przestępców, a następnie przystąpili do dokładnego sprawdzenia miejsc, gdzie miały być składowane substancje. Przy ul. Krzywej w Polkowicach, w kontenerze po byłej chłodni, pies służbowy szybko zlokalizował duże ilości narkotyków. Kolejne porcje środków zabronionych prawem odnaleziono także w domu przestępców i przy nich samych. Łącznie funkcjonariusze odnaleźć 10 kg narkotyków. Wśród zakazanych substancji było również ponad 5 kg marihuany, 2,5 kg metamfetaminy, a także nieco mniej amfetaminy, MDMA, fentanylu, 4-CMC i 2-MMC.

Para została natychmiast przewieziona do policyjnej celi. Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lubinie, mężczyzna i kobieta zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Za wprowadzenie znacznych ilości narkotyków grozi im surowa kara. Zgodnie z art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, może to być nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

To jednak nie koniec problemów pary z Lubina. W trakcie sprawdzania kontenera, oprócz dużych ilości narkotyków, policjanci natrafili na dodatkowe nielegalne przedmioty. Znaleziono jedną jednostkę broni krótkiej, na którą zatrzymani nie posiadali stosownego zezwolenia oraz ponad 3 tysiące papierosów bez wymaganej akcyzy. Odkrycie to pogłębia ich kłopoty prawne, dodając kolejne zarzuty do już poważnych oskarżeń związanych z handlem narkotykami.

W trakcie prowadzonych działań na miejscu zabezpieczono ponad 190 tysięcy złotych w gotówce. Oprócz polskiej waluty funkcjonariusze znaleźli również znaczące sumy w euro i dolarach amerykańskich. Łączna wartość znalezionej gotówki może wskazywać na dużą skalę działalności przestępczej.

Cała zabezpieczona gotówka została zajęta na poczet przyszłych kar, jakie mogą zostać nałożone na parę przez sąd. Znalezienie tak dużych sum pieniędzy, oprócz narkotyków, broni oraz nielegalnych papierosów, dodatkowo obciąża podejrzanych, zwiększając prawdopodobieństwo wymierzenia surowej kary. Warto dodać, że zabezpieczenie tych środków finansowych jest istotnym elementem walki z przestępczością, ponieważ uniemożliwia dalsze finansowanie nielegalnej działalności.

Sprawa jest nadal rozwojowa, a policjanci kontynuują działania mające na celu pełne wyjaśnienie zakresu działalności przestępczej zatrzymanej pary. W toku śledztwa zabezpieczono również telefony komórkowe podejrzanych oraz notesy z ich zapiskami. Analiza tych materiałów może dostarczyć dodatkowych dowodów i informacji o ewentualnych wspólnikach oraz szerokości sieci dystrybucji narkotyków.

Działania funkcjonariuszy z Wałbrzycha, wspieranych przez jednostki z Polkowic i Dzierżoniowa pokazują, jak istotne jest kompleksowe podejście do zwalczania przestępczości. Dzięki skrupulatnie prowadzonym przez funkcjonariuszy działaniom, nie tylko zatrzymani zostali podejrzani i duże ilości narkotyków, ale także zabezpieczone środki, które mogłyby służyć do dalszego finansowania ich działalności.

Sukces tej akcji podkreśla znaczenie współpracy pomiędzy różnymi jednostkami Policji oraz wykorzystania specjalistycznych zasobów, takich jak psy służbowe. Wałbrzyscy policjanci po raz kolejny udowodnili, że dzięki skutecznym działaniom operacyjnym oraz współpracy międzyregionalnej można skutecznie walczyć z przestępczością narkotykową.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP w Wałbrzychu

sierż. szt . Aleksander Karkosz

tel. 604 426 995

Film Kontener pełen narkotyków. Wałbrzyska Policja na tropie niedozwolonych substancji Opis filmu: Kontener pełen narkotyków. Wałbrzyska Policja na tropie niedozwolonych substancji Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Kontener pełen narkotyków. Wałbrzyska Policja na tropie niedozwolonych substancji (format mp4 - rozmiar 14.85 MB)