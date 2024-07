Udaremniony proceder handlu jednorazowymi e-papierosami bez polskich znaków akcyzy Data publikacji 29.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu wraz z kamiennogórskimi funkcjonariuszami zatrzymali 3 osoby podejrzane, w tym 16-latka, o wprowadzenie w obrót jednorazowych e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Proceder trwał od listopada 2023r. Uszczuplenie na rzecz Skarbu Państwa opiewa na kwotę blisko 1 mln 200 tys. zł. Pełnoletni mężczyźni usłyszeli już w tej sprawie zarzuty, a sprawą 16-latka zajmie się teraz Sąd Rodzinny.

Kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na terenie powiatu kamiennogórskiego przy współpracy z tamtejszymi funkcjonariuszami, na podstawie materiałów operacyjnych, zatrzymali trzy osoby, w tym 16-latka, podejrzane o wprowadzanie do obrotu towaru w postaci jednorazowych e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Podczas przeszukania mieszkań, magazynów czy samochodów podejrzanych policjanci ujawnili blisko 20 tys. szt. jednorazowych e-papierosów bez polskich znaków akcyzy zawierające ponad 440 litrów płynu, o szacunkowej czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż pół miliona zł. Towar wprowadzony do obrotu od listopada 2023r. oraz zabezpieczony w dniu 23.07.2024r. spowodował uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy na kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł.

W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli również pieniądze w kwocie ponad 120 tys. zł, przesyłki już nadane zawierające towar bez polskich znaków akcyzy, dokumentację w postaci potwierdzeń nadania na blisko 400 przesyłek na dane różnych osób i na teren całego kraju, telefony komórkowe i wiele innych stanowiących istotny dowód w sprawie.

Zatrzymany 29-latek poprzez zagraniczny komunikator internetowy od listopada 2023r. oferował do sprzedaży e-papierosy różnych marek i różnej pojemności bez polskich znaków akcyzy. W dystrybucji pomagali mu 16-letni brat oraz ojciec. Towar przechowywali w magazynie wynajmowanym na fikcyjne dane, co utrudniało ich namierzenie. Papierosy wysyłane były głównie za tzw. pobraniem i nadawane były na przypadkowe dane nadawcy z wykorzystaniem fałszywych danych i losowo wybranych numerów telefonów. W tym okresie mężczyźni wprowadzili w obrót e-papierosy o łącznej wartości 2 mln. zł.

Dwóch pełnoletnich mężczyzn usłyszało już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego, a 16-latek odpowie przed Sądem Rodzinnym. Handlarzom nielegalnych e-papierosów grozi teraz kara grzywny i pozbawienia wolności. Decyzję podejmie sąd.

asp. szt. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu