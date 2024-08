Dzięki błyskawicznej reakcji legnickich policjantów nie doszło do tragedii. Uratowany został mężczyzna, który w trakcie interwencji wyciągnął broń palną Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy uratowali 37-latka, który chciał odebrać sobie życie. Policyjna interwencja była niezwykle niebezpieczna, ponieważ w jej trakcie mężczyzna wyciągnął broń. Jednak dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji mundurowych, nie doszło do tragedii, a niedoszły samobójca trafił pod opiekę specjalistów.

W czwartek 1 sierpnia br., funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zostali skierowani przez oficera dyżurnego na, jak się później okazało, niezwykle niebezpieczną interwencję. W jednym z mieszkań na terenie Legnicy przebywał mężczyzna, który miał zamiar targnąć się na własne życie.

Gdy policjanci pojawili się pod wskazanym adresem i rozpoczęli swoje działania, szybko wyszło na jaw, że 37-letni mieszkaniec Legnicy znajdujący się w kryzysie emocjonalnym posiadał przy sobie broń czarnoprochową. Sytuacja momentalnie stała się jeszcze bardziej niebezpieczna, ponieważ mundurowi zauważyli, że mężczyzna sięga po schowany przy pasie rewolwer. Wówczas funkcjonariusze musieli zareagować w ułamku sekundy, gdyż istniało realne zagrożenie dla życia zarówno samych policjantów, jak również 37-latka, wobec którego podejmowali interwencję.

Mundurowi momentalnie doskoczyli do niedoszłego samobójcy i odebrali mu broń. Następnie skutecznie go obezwładnili. Rewolwer był naładowany i gotowy do strzału, to były sekundy decydujące o ludzkim życiu.

Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy, ich opanowaniu i wzorowo przeprowadzonej interwencji, nie doszło do tragedii.

Na miejsce wezwana została karetka pogotowia. Ostatecznie mieszkaniec Legnicy został przekazany pod opiekę lekarzy specjalistów. Funkcjonariusze natomiast będą wyjaśniać, w jaki sposób mężczyzna nabył broń i amunicję.

podkom . Przemysław Ratajczyk

Źródło: KMP w Legnicy

mł. asp. Anna Tersa

tel. 504 798 649