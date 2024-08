Podziękowania dla policjanta za życzliwość i okazaną pomoc Data publikacji 06.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci za swoją służbę nie oczekują specjalnych podziękowań, jednak każde miłe słowo ze strony mieszkańców wywołuje uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywuje do pracy. Czasami sytuacje, które wydają nam się zupełnie naturalne i zwykłe, w odczuciu innych mogą być czymś wyjątkowym. Policjanci służą pomocą zawsze, gdy tylko mogą. „Witam, chciałabym serdecznie podziękować asp. Krystianowi Okolicie z Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, który okazał bezinteresowną pomoc w trudnych chwilach dla mnie i mojego syna Marcina..." – to fragment podziękowań dla policjanta, jakie wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Oławie od jednej z mieszkanek gminy Jelcz-Laskowice.

W dniu 19 kwietnia 2024 roku w godzinach popołudniowych do jelczańskiego komisariatu przyszła mieszkanka gminy Jelcz-Laskowice, która chciała zgłosić pobicie swojego małoletniego syna. Zdarzenie miało miejsce w innym powiecie, kobieta jednak zgłosiła się do komisariatu w swojej okolicy. Była to interwencja jak wiele innych. Jednak podczas rozmowy policjant zauważył, że poszkodowany chłopiec potrzebował natychmiastowej kontroli lekarskiej.

Aspirant Krystian Okolita wezwał taksówkę oraz zapłacił za przejazd kobiety z synem do oławskiego szpitala. Na szczęście chłopiec nie wymagał hospitalizacji.

...Udzielił nam wielu rad, a przede wszystkim bezinteresownie, nie znając nas, udzielił pomocy finansowej, zorganizował i zapłacił za dojazd do Szpitala w Oławie, gdzie syn mógł mieć przeprowadzone badania specjalistyczne. Podziwiam bezinteresowną pomoc policjanta, dlatego chociaż w taki sposób chciałabym bardzo podziękować panu Krystianowi...

Dla policjantów najlepszą nagrodą za wykonaną pracę jest radość osób, którym udało się pomóc. Słowa uznania są niesamowitą motywacją do dalszej wytężonej służby i dają siłę do przezwyciężania napotkanych trudności.

...Jego poświęcenie, pomoc, postawę i zachowanie bardzo doceniam i nigdy nie zapomnę. Gdyby nie policjant, nie wiem, jaki koniec mogłoby mieć całe zdarzenie. Postawa tego policjanta zasługuje na specjalne wyróżnienie. Pan Krystian Okolita to wzór do naśladowania”. Jesteśmy dumni, że w szeregach oławskiej jednostki służą osoby, które pokazują, że policja jest służbą, która daje ogromną satysfakcję, m. in. z możliwości niesienia bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym.

Pomagamy i Chronimy!

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KPP w Oławie

asp. szt. Wioletta Polerowicz

tel. 605 316 497