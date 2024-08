Dwie policyjne interwencje, dzięki którym psy wróciły do swoich właścicieli Powrót Drukuj Szczęśliwy finał miała policyjna interwencja związana z pieskiem, który zerwał się ze smyczy i błąkał się w pobliżu rewiru dzielnicowych. Policjanci złapali czworonoga i szybko odnaleźli jego właścicielkę, która dwie ulice dalej ze smyczą w ręce, nawoływała swojego pupila. W drugim przypadku, to przechodnie poinformowali funkcjonariuszy o psie rasy amstaff biegającym po ulicach miasta. Co prawda w tej sytuacji zwierzę trafiło do schroniska, ale kilka godzin później zgłosił się po nie właściciel. Policjanci apelują do właścicieli czworonogów o właściwe ich zabezpieczanie.

W minioną środę dzielnicowi z lubińskiej komendy zauważyli psa rasy jack russell terrier, który błąkał się po ulicy w pobliżu ich rewiru. Policjanci podejrzewając, że piesek musiał komuś uciec, postanowili odnaleźć jego właściciela. Ich działania szybko przyniosły efekt, ponieważ kilka minut później na jednej z ulic zauważyli kobietę ze smyczą w ręce, nawołującą swojego pupila. Okazało się, że zwierzę zerwało się ze smyczy i uciekło. Na szczęście, dzięki mundurowym radosny piesek trafił znów do swojej właścicielki.

W drugim przypadku to przechodnie powiadomili policjantów, że boją się przejść chodnikiem, bo w pobliżu biega pies rasy amstaff. Funkcjonariusze odnaleźli czworonoga i zaopiekowali się nim. Mundurowi również próbowali odnaleźć właściciela zguby. Niestety nawet wizyta u weterynarza nie dała pozytywnego rezultatu, gdyż wszczepiony mikrochip nie był zarejestrowany. Po dwóch godzinach zwierzę zostało oddane do weterynarza i trafiło do schroniska, skąd na szczęście odebrał je właściciel, który zgłosił się do dyżurnego komendy w Lubinie.

Apelujemy do właścicieli czworonogów o właściwe zabezpieczenie swoich pupili. Zadbajmy również o identyfikatory oraz adresówki na ich obrożach, gdyż pozwalają one szybko ustalić właściciela zagubionego zwierzęcia i oszczędzić mu niepotrzebnego stresu.

podkom. Przemysław Ratajczyk