Nawet dożywocie może grozić podejrzanemu o dokonanie zabójstwa na terenie Bolesławca Data publikacji 26.08.2024 Powrót Drukuj Bolesławieccy policjanci tuż po otrzymaniu informacji o tragicznym zdarzeniu, które wydarzyło się podczas zakrapianej alkoholem biesiady, zatrzymali dwie osoby. Po ich wytrzeźwieniu śledczy ustalili dokładny przebieg zdarzenia, po czym 58-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego usłyszał zarzut zabójstwa. Podejrzany trafił na 3 miesiące do aresztu.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu zatrzymali dwie osoby po tragedii, do której doszło w minionym tygodniu na terenie miasta. W mieszkaniu, gdzie biesiadowało kilka osób, doszło do ataku, w wyniku którego śmierć poniósł mieszkaniec powiatu bolesławieckiego. Na miejscu przestępstwa policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora.

Jeszcze tego samego dnia, do sprawy zatrzymano dwie osoby. Po wytrzeźwieniu zatrzymanych i zebraniu materiału dowodowego policjanci ustalili dokładny przebieg zdarzeń, okoliczności oraz sprawcę, którym okazał się 58-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego. Następnie mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Napastnik zadał szereg ciosów, które doprowadziły do zgonu ofiary. Grozi mu dożywocie.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Bolesławcu

mł. asp. Bartłomiej Sobczyszyn

tel. 600 266 990