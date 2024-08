„Dolnośląscy łowcy głów” zatrzymali ob. Ukrainy poszukiwanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą trudniącą się handlem narkotykami Data publikacji 29.08.2024 Powrót Drukuj Swoją skuteczność i determinację w działaniach poszukiwawczych udowodnili nie raz… Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób nie dają za wygraną i jedynie kwestią czasu jest ujawnienie kryjówki przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ostatnim czasie„dolnośląscy łowcy głów” zatrzymali kolejnego, skazany wcześniej za popełnienie poważnych przestępstw mężczyznę.

W 2023 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok skazujący dla ob. Ukrainy za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem substancjami zabronionymi. Po zapadnięciu wyroku kilku lat pozbawienia wolności, sprawca nie dostosował się to decyzji sądu i zaczął się ukrywać. W styczniu br. został wystawiony za nim list gończy. Grupa przestępcza kierowana przez poszukiwanego trudniła się obrotem znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych w skład których wchodziła marihuana, amfetamina, MDMA oraz grzyby psychotropowe. Wartość ww. substancji oscylowała w okolicach 320 tys. złotych. Młody przestępca kierował zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodzili również inni ob. Ukrainy. Grupa działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu. Inni członkowie grupy również nie pozostają bezkarne. Dwóch z nich odbyło już kary pozbawienia wolności. Sprawą poszukiwań mężczyzny zajęli się „dolnośląscy łowcy głów” z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Kilka tygodni intensywnych działań pozwoliło na namierzenie kryjówki poszukiwanego i doprowadzenie do jego skutecznego zatrzymania. I tym razem kolejny poszukiwany nie uniknął kary przez swoje ukrywanie się.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu