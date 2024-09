Edukacja przez zabawę, uczyli nauka dzieci o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię Data publikacji 07.09.2024 Powrót Drukuj W ramach prowadzonych działań ,,Bezpieczna droga do szkoły” jaworscy policjanci wspólnie z maskotką dolnośląskiej Policji – Komisarzem Lwem oraz Panem Mrówką uczyli dzieci z miejscowej ,,Czwórki” jak bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych. Każdy uczeń otrzymał odblaskową opaskę, aby poprawić swoją widoczność na drodze. Na zakończenie wszyscy otrzymali słodką nagrodę za prawidłowe odrobienie lekcji.

Bezpieczeństwo dzieci to jeden z głównych priorytetów jaworskich policjantów. Dlatego też, jak co roku, we wrześniu funkcjonariusze spotykają się z dziećmi w szkołach i przedszkolach, aby przypomnieć podstawowe zasady poruszania się po drodze.

Jaworscy policjanci wspólnie z maskotką dolnośląskiej Policji – Komisarzem Lwem oraz Panem Mrówką udali się do Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaworze, aby spotkać się z dziećmi. Niewątpliwie było to ogromne przeżycie dla każdego z uczestników. Przez kilkanaście minut dzieci wpatrywały się w niecodzienny duet – pluszowe maskotki Komisarza Lwa i Pana Mrówkę, którzy tłumaczyli, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Prowadzący spotkanie uświadamiali i tłumaczyli dzieciom, jak ważne dla bezpieczeństwa pieszych jest noszenie elementów odblaskowych, a także uczyli, w jaki sposób je zakładać, aby być widocznym na drodze. Każdy uczeń otrzymał odblaskowe opaski, aby poprawić ich widoczność na drodze.

Następnie uczniowie mogli na chwilę oderwać się od ławek szkolnych, aby w praktyce odrobić lekcje z ruchu drogowego. Tym razem, pomocy w odrabianiu lekcji udzielali profilaktyk oraz policjanci ruchu drogowego wspólnie z przesympatycznym Komisarzem Lwem i Panem Mrówką. Jednak, zanim uczniowie udali się w rejon przejścia dla pieszych, by przećwiczyć prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, policjanci jeszcze raz przypomnieli zasady, o których muszą pamiętać piesi.

Jak się okazało, wszyscy uczniowie doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. W nagrodę otrzymali od przedstawicieli PSB Pagaz słodką niespodziankę oraz kolorowe balony. Na zakończenie wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z gośćmi.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Jaworze

podkom . Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942

Film Film_2_.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film_2_.mp4 (format mp4 - rozmiar 13.18 MB)