Był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, a na koncie ma jeszcze inne czyny Data publikacji 06.09.2024 Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 11 lat za przestępstwa przeciwko mieniu. Dodatkowo usłyszał on zarzuty kradzieży z włamaniem, kierowania wbrew zakazowi sądowemu oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Niewykluczone, że ma on na koncie więcej podobnych czynów. Przestępstw tych dopuścił się od czerwca do sierpnia br. w warunkach, tzw. recydywy. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzieże z włamaniem, kierowanie wbrew zakazowi sądowemu oraz o niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Jak ustalili funkcjonariusze, 46-latek od czerwca do sierpnia br. dopuścił się na terenie powiatu karkonoskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego serii przestępstw przeciwko mieniu. Ma on na koncie kradzież co najmniej 4 samochodów o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Okazało się, że przestępstwa te popełnił w warunkach, tzw. recydywy. Ponadto 13 sierpnia br. mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz kierował pojazdem wbrew zakazowi sądowemu. Niewykluczone, że ma na sumieniu więcej podobnych czynów. W trakcie prowadzonych czynności mundurowi odzyskali skradzione pojazdy, które wróciły do ich właścicieli.

Dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 11 lat za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyzna, aby uniknąć zatrzymania ukrywał się od kilku miesięcy przed organami ścigania.

Został zatrzymany w policyjnym areszcie. Teraz za przestępstwa, o które jest podejrzany odpowie przed sądem, a grozić mu może kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat. Po czynnościach został przekazany do Aresztu Śledczego w celu odbycia wcześniej zasądzonej kary pozbawienia wolności.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka