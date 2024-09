Dolnośląscy funkcjonariusze walczyli o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej Roku 2024”

Data publikacji 12.09.2024

Jak co roku policyjne drużyny, reprezentujące komendy powiatowe i miejskie dolnośląskiego garnizonu, rywalizowały w konkursie mającym na celu wyłonienie najlepszego zespołu policjantów pionu kryminalnego. Celem turnieju „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2024” jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych „kryminalnych” oraz motywowanie ich do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Najlepsza drużyna, którą w tym roku został zespół z KMP w Legnicy, będzie reprezentować dolnośląskich funkcjonariuszy w Ogólnopolskim Finale Konkursu. Laureaci odebrali wczoraj z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norberta Kurendy dyplomy i nagrody.