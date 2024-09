Pracownicy cywilni Policji też pomagają - zbiórka darów na rzecz powodzian Powrót Drukuj Z inicjatywy pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach zorganizowana została zbiórka pieniędzy na rzecz osób z ziemi kłodzkiej poszkodowanych w powodzi. Busem wypełnionym darami dla powodzian policjanci z polkowickiej jednostki przyjechali wczoraj na teren powiatu kłodzkiego, gdzie tamtejszym mieszkańcom przekazali zakupione środki higieniczne, żywność o długim terminie ważności, koce oraz wodę.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach w obliczu tragedii, która dotknęła mieszkańców południowej Polski, nie pozostali obojętni na potrzeby osób poszkodowanych. Zaangażowali się w pomoc na rzecz powodzian.

Wczoraj po południu, policyjny bus po brzegi wypełniony darami dla mieszkańców ziemi kłodzkiej, dotarł kolejno do Ołdrzychowic Kłodzkich, a potem do Żelazna. Funkcjonariusze przywieźli butelki z wodą pitną, koce, artykuły higieniczne, opakowania ze środkami czystości oraz żywność o długim terminie ważności. Wszystko to zostało przekazane tamtejszym mieszkańcom.

Policjanci nie zapomnieli też o jednym z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, którego rodzina ucierpiała w wyniku powodzi.

Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyłączyły się do zbiórki i wsparły potrzebujących mieszkańców zalanych terenów.

podkom. Przemysław Ratajczyk