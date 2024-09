Policjanci pomagają chronić cmentarze przed powodzią

Data publikacji 21.09.2024 Powrót Drukuj

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław Grabiszynek wspólnie z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej i wolontariuszami układali worki z piaskiem na Cmentarzu Grabiszyńskim. Wszystko po to, by nie dopuścić do zalania wodą grobów. Dzięki ich pracy udało się ocalić pozostałe mogiły.