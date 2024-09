Na Dolnym Śląsku działają już 4 mobilne punkty obsługi interesantów Data publikacji 21.09.2024 Powrót Drukuj Na obszarach, na których woda już opadła, trwa intensywne sprzątanie oraz szacowanie strat. Aby mieszkańcy w tym trudnym okresie mieli ułatwiony kontakt z policjantami i mogli szybko, a przede wszystkim na miejscu, załatwić różnego rodzaju sprawy bądź zgłosić funkcjonariuszom najpilniejsze problemy, na Dolnym Śląsku uruchomiono już 4 mobilne punkty obsługi interesantów. W ten sposób staramy się zapewnić nieprzerwany dostęp do usług i wsparcia dla poszkodowanych, dbając o to, by ich życie toczyło się bez dodatkowych komplikacji.

Policjanci nieustannie pomagają mieszkańcom na terenach spustoszonych przez powódź. Staramy się wdrażać wszelkie rozwiązania, które choć w części ułatwią codzienne funkcjonowanie osobom poszkodowanym przez wielką wodę. Dlatego, aby w tym trudnym okresie mieszkańcy mieli ułatwiony kontakt z policjantami i mogli szybko, a przede wszystkim na miejscu, załatwić różnego rodzaju sprawy bądź zgłosić funkcjonariuszom najpilniejsze problemy, na Dolnym Śląsku uruchomiono już 4 mobilne punkty obsługi interesantów.

Działają one już w Kamieńcu Ząbkowickim, Żelaźnie, Trzebieszowicach, Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim. Mieszczą się one w specjalnie do tego przystosowanych radiowozach. Ich uruchomienie ułatwia mieszkańcom załatwiania spraw, z którymi dotychczas zgłaszali się bezpośrednio do lokalnych jednostek Policji. Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania, pomimo trudnej sytuacji związanej z niedawną powodzią mieszkańcy mogą kontynuować codzienne życie z jak najmniejszą liczbą utrudnień.

W mobilnym punkcie można nie tylko zgłosić bieżące sprawy i problemy, ale również uzyskać wnioski o pomoc dla osób dotkniętych powodzią. W ten sposób staramy się zapewnić nieprzerwany dostęp do usług i wsparcia dla poszkodowanych, dbając o to, by życie mieszkańców toczyło się bez dodatkowych komplikacji.

Zachęcamy do korzystania z mobilnego punktu i zgłaszania wszelkich spraw, które wymagają interwencji lub wsparcia ze strony Policji. Jednocześnie w sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer alarmowy 112.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu