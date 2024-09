Pomagamy i chronimy - forma pomocy dostosowana do zmieniającej się sytuacji i potrzeb mieszkańców Data publikacji 22.09.2024 Powrót Drukuj Od początku zagrożenia powodziowego w województwie dolnośląskim policjanci stanęli na wysokości zadania dostosowując swoją pomoc do wciąż zmieniających się sytuacji. Dziś, kiedy w wielu miejscach woda opadł i pokazała ogrom wyrządzonych zniszczeń, funkcjonariusze dbają o to, by mimo trudnych warunków na drogach, pomoc docierała w miejaca, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Policjanci pomagają na terenach dotkniętych powodzią od samego początku, gdy pojawiło się zagrożenie. Nasza rola zmienia się wraz ze zmieniającą się sytuacją i potrzebami mieszkańców.

Tam, gdzie wielka woda opadła, zakończyliśmy działania ratowniczo-ewakuacyjne, na rzecz dbania o bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę mienia osób poszkodowanych.

Wiemy jednak, jak ważne jest, aby mieszkańcy otrzymali na czas niezbędną pomoc, dlatego nieustannie dbamy o przejezdność tras prowadzących do terenów zniszczonych przez powódź.

Aby pomoc płynąca z terenu całego kraju mogła bez przeszkód dotrzeć do potrzebujących policjanci ruchu drogowego kierują ruchem, upłynniają go, a także pilotują konwoje z pomocą humanitarną i sprzętem służącym do porządkowania oraz usuwania skutków powodzi.

Wszystko po to, aby osoby dotknięte tą niebywałą tragedia mogły otrzymać niezbędną pomoc możliwie jak najszybciej i bez przeszkód.

#Pomagamyichronimy