Właścicielka zostawiła swoje domowe zwierzęta bez opieki na kilkanaście dni. Interweniowały służby Powrót Drukuj Do dwóch lat więzienia grozi mieszkance Jawora, która pozostawiła swojego psa, kota i chomika bez jedzenia i wody. Zwierzęta, przez okres dwóch tygodni, nie były wyprowadzane na zewnątrz. Sąsiedzi zaniepokojeni sytuacją postanowili powiadomić pracowników jaworskiego TOZ-u. Dzięki szybkiej interwencji jaworskich policjantów i strażaków wystraszone i wycieńczone zwierzaki są już bezpieczne w przytulisku.

Wczoraj, około godz. 20:30 Dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze otrzymał informację od pracownika jaworskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt, że w jednym z mieszkań usytuowanych w centrum miasta znajdują się zwierzęta pozostawione bez opieki.

Z informacji przekazanej przez osobę zgłaszającą wynikało, że ich właścicielka ponad dwa tygodnie temu wyjechała za granicę i nie powróciła do tej pory. Nie poprosiła też o opiekę nad zwierzętami żadnego z sąsiadów. W mieszkaniu miał znajdować się pies i kot. Policjanci pojechali pod wskazany adres. Przez zamknięte drzwi słyszeli szczekanie psa. W związku z brakiem możliwości kontaktu z właścicielką mieszkania oraz członkami jej rodziny, w celu sprawdzenia w jakim stanie są zwierzęta, podjęto decyzję o wejściu do środka. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jawora przy pomocy specjalistycznego sprzętu otworzyli okno mieszkania. Wewnątrz panował bałagan, a na podłodze znajdowały się zwierzęce odchody. W jednym z pomieszczeń znajdowały się: pies, kot i chomik. Zwierzęta były wychudzone, bardzo brudne, chodziły po własnych odchodach. W pomieszczeniu nie było misek z wodą ani jedzeniem. Wolontariuszka TOZ Jawor zabrała zwierzęta do przytuliska, gdzie zostały napojone i odpowiednio zaopiekowane.

Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze prowadzą teraz postępowanie w sprawie znęcania nad zwierzętami. Czyn ten nosi bowiem znamiona występku określonego przepisami Ustawy o ochronie zwierząt. Za to przestępstwo grozi nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Policyjne dochodzenie pozwoli ustalić dokładne okoliczności tej sprawy.

Przypominamy - zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień poprzez m.in .:

utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,

utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku,

porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.

W myśl ustawy zabrania się również trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Jaworze

podkom. Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942

