Policjanci z Lubina przechwycili ponad 22 kilogramy marihuany. Zapach tego narkotyku wyczuli z radiowozu Data publikacji 24.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci lubińskiej komendy przechwycili ponad 22 kilogramy marihuany. Policjanci z radiowozu wyczuli zapach tego narkotyku. Środki odurzające znajdowały się w pustostanie na terenie miasta. Funkcjonariusze do tej sprawy zatrzymali dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Oprócz marihuany mundurowi ujawnili i zabezpieczyli również metamfetaminę. Podejrzani zostali zatrzymani. Grozi im teraz kara nawet 20 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w połowie września, bieżącego roku. W nocy, o godzinie 1:00, funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, wykonywali czynności na jednej z ulic miasta. Policjanci przez otwarte okno radiowozu poczuli charakterystyczny zapach marihuany wydobywający się z pustostanu znajdującego się na terenie Lubina. Mundurowi postanowili to sprawdzić.

Stróże prawa wchodząc na teren posesji usłyszeli odgłosy rozmów dochodzących z wnętrza budynku -pustostanu. W środku zastali dwóch mężczyzn, którzy byli kompletnie zaskoczeni widokiem policjantów, są Ci tym co ukazało się ich oczom. Na fotelach, kanapach, podłodze i na obrusach zawieszonych za pomocą linek i przymocowanych do mebli leżał susz roślinny, który okazał się marihuaną. Mężczyźni twierdzili, że są sami w budynku. Jednak po sprawdzeniu mundurowi w pozostałych pomieszczeniach natknęli się jeszcze na dwie kobiety w wieku 30 i 34 lat. Jedna z nich próbowała się ukryć za rozwieszoną płachtą.

Wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy w Lubinie.

Policjanci zabezpieczali narkotyki. Po ich zważeniu i zbadaniu okazało się, że jest to marihuana o łącznej wadze ponad 22 kilogramów. Dodatkowo ujawnili na blacie stołu zawinięte w folię aluminiową kryształki, które po sprawdzeniu przez śledczych okazały się metamfetaminą. Do policyjnego depozytu trafiły również narzędzia służące podejrzanym do wytwarzania narkotyków i ich suszenia.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Będą odpowiadać za wytwarzanie, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znacznej ilości środków odurzających, za co przewidziana jest kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat.

Ponadto młodszy z mężczyzn, 39-letni lubinianin, odpowie za wielokrotne prowadzenie samochodu, używając tablic rejestracyjnych nieprzepisanych do tego pojazdu i łamiąc dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Sprawa jest rozwojowa. Śledczy ustalają udział dwóch zatrzymanych kobiet w tym przestępczym procederze i nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Lubinie

asp. szt. Sylwia Serafin

