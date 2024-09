Jeleniogórscy policjanci wyprowadzili z płonącego budynku mężczyznę Data publikacji 25.09.2024 Powrót Drukuj W nocy z 23 na 24 września br., funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, około godziny 2:30 zostali wezwani do pożaru w budynku mieszkalnym na terenie gminy Jeżów Sudecki. Dzięki ich szybkiemu i zdecydowanemu działaniu, życie dwóch osób, które znajdowały się w płonącym domu, zostało uratowane.

Gdy policjanci przybyli na miejsce, natychmiast zauważyli ogień na parterze budynku, a w jednym z pomieszczeń płonęła wersalka, na której spał mężczyzna. Sytuacja była niebezpieczna i istniało realne zagrożenie dla życia mężczyzny. Pomimo gęstego dymu i ryzyka dla własnego zdrowia, funkcjonariusze zdecydowali się natychmiast wejść do środka przez okno.

Mężczyzna, którego obudzili, był początkowo zdezorientowany, nieświadomy grożącego mu niebezpieczeństwa. Policjanci, zmagając się z trudnościami w oddychaniu z powodu intensywnego zadymienia, przekonali go o konieczności ewakuacji. Jeden z funkcjonariuszy, zmuszony na chwilę opuścić pomieszczenie, aby nabrać świeżego powietrza, szybko wrócił, by kontynuować akcję. Mężczyzna, z pomocą policjantów, opuścił budynek przez okno.

Podczas rozmowy z uratowanym, funkcjonariusze dowiedzieli się, że w domu znajduje się jeszcze 93-letnia kobieta – babcia mężczyzny, która spała na piętrze. Strażacy, którzy chwilę później przyjechali na miejsca zdarzenia, natychmiast zostali poinformowani o sytuacji. Dzięki współpracy służb, starsza kobieta została bezpiecznie ewakuowana, a pożar wkrótce opanowany.

Jednym z policjantów biorących udział w tej trudnej akcji był funkcjonariusz, który w ubiegłym roku został odznaczony Odznaką podkomisarza Policji Andrzeja Struja za ratowanie życia podczas pełnienia służby z narażeniem własnego. Jego przykład i zaangażowanie to dowód na to, że misja policji nie kończy się na codziennych obowiązkach – to przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach.

Ta akcja, w której brali udział policjanci potwierdza, że służba to nie tylko codzienna praca, ale przede wszystkim misja ochrony życia i zdrowia obywateli, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, nieustanna walka z czasem i zagrożeniem, a także poświęcenie własnego bezpieczeństwa na rzecz ratowania innych, stanowią prawdziwe świadectwo ich profesjonalizmu oraz oddania społeczeństwu.

Dzięki współpracy policjantów oraz strażaków udało się uniknąć tragicznego finału. To zdarzenie pokazuje, jak istotna jest szybka reakcja służb ratunkowych i ich umiejętność pracy pod presją. Bezinteresowna pomoc, która nierzadko wymaga narażenia własnego życia, stanowi esencję służby w Policji – służby, która każdego dnia stoi na straży bezpieczeństwa obywateli.

st. asp . Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska

