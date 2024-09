Zabezpieczone 93 krzewy konopi i blisko 2 kg różnego rodzaju narkotyków! To efekt skutecznych działań policjantów z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej Data publikacji 26.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, dzięki intensywnej i wielogodzinnej pracy operacyjnej zlikwidowali uprawę i plantację marihuany, na których rosły łącznie 93 krzewy konopi w różnych fazach wzrostu. Funkcjonariusze podczas realizacji tej sprawy zabezpieczyli ponadto akcesoria i środki chemiczne do uprawy konopi oraz sprzęt do porcjowania nielegalnych środków, wagi elektroniczne, a także blisko 2 kg gotowych narkotyków – marihuany, mefedronu, amfetaminy, oraz 150 rożnego rodzaju tabletek! Podczas działań zatrzymani zostali trzej mężczyźni związani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z dolnośląskich klubów piłkarskich, którzy doglądali nielegalnych upraw. Cała trójka usłyszała już zarzuty, m.in. uprawy konopi i posiadania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.

Kolejne uderzenie funkcjonariuszy Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w przestępczość narkotykową. Wykonana przez policjantów intensywna i wielogodzinna praca operacyjna przyniosła efekty w postaci zlokalizowania i zlikwidowania dużej uprawy konopi indyjskich oraz zatrzymania jej właścicieli związanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z dolnośląskich klubów piłkarskich. To jednak nie wszystko, ponieważ mundurowi zlikwidowali również domową plantację konopi, a także przechwycili znaczne ilości środków odurzających, które dzięki temu nie trafią na rynek.

W trakcie realizacji tej sprawy funkcjonariusze zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, wspierani przez kolegów z Plutonu Wsparcia Taktycznego Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej,zatrzymali na terenie powiatu trzebnickiego dwóch „ogrodników”, którzy w tym czasie doglądali swojej uprawy konopi indyjskich. Na pielęgnowanej przez nich plantacji, usytuowanej w niezwykle trudno dostępnym terenie, rosło 81 nadających się już do ścięcia krzewów konopi. W ręce policjantów trafił również trzeci mężczyzna – 43-latek, który oczekiwał na swoich kolegów w zaparkowanym nieopodal pojeździe. Mężczyzna próbował jeszcze uniknąć spotkania ze stróżami prawa, uciekając przed mundurowymi swoim pojazdem, ale po krótkim pościgu został zatrzymany.

W trakcie dalszych czynności policjanci przeszukali posesje i lokale mieszkalne zatrzymanych, gdzie natrafili na domową plantację konopi, na której rosło 12 krzewów, akcesoria i środki chemiczne do uprawy oraz sprzęt do porcjowania nielegalnych środków, wagi elektroniczne, a także blisko 2 kg gotowych narkotyków – marihuany, mefedronu, amfetaminy, oraz 150 rożnego rodzaju tabletek! Cały ten nielegalny asortyment został zabezpieczony i trafił do policyjnego depozytu.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i uprawy konopi. Decyzją sądu dwóch z nich 39 i 30-latek zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Całej trójce grozić teraz może kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Obecnie trwają dalsze czynności w tej sprawie. Niewykluczone są również kolejne zatrzymania.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców