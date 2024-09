Nowi funkcjonariusze zasilili szeregi dolnośląskiej Policji Powrót Drukuj We wrześniu szeregi dolnośląskiej Policji zasilili nowi funkcjonariusze. Tym razem podczas uroczystych ślubowań, które odbywały się w jednostkach terenowych, rotę wypowiedziało 81 nowych policjantów. Przed nimi czas intensywnego szkolenia, jednak już teraz, jeszcze przed rozpoczęciem kursu, część z nich była zaangażowana do działań pomocowych na rzecz osób poszkodowanych powodzią. Rekrutacja wciąż trawa, Ty również możesz pomagać w granatowym mundurze, najbliższy termin przyjęć przypada na dzień 30.10.2024 roku, a kolejny 30.12.2024 roku. Zapoznaj się z ofertą.

We wrześniu na terenie wielu komend miejskich i powiatowych w województwie dolnośląskim odbywały się uroczystości związane z przyjęciem nowych funkcjonariuszy. Po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego 81 osób otrzymało granatowy mundur, a następnie podczas uroczystego ślubowania, przedstawiło swoje zamierzenia:

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Przed kursantami kilkumiesięczny proces szkolenia, by następnie w poszczególnych powiatach dbać o bezpieczeństwo obywateli. Wielu nowych policjantów, jeszcze przed wyjazdem na kurs, zostało zaangażowanych do działań pomocowych na rzecz osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

Podczas uroczystości ślubowania Komendanci poszczególnych jednostek, w swoich przemówieniach gratulowali nowym policjantom wyboru takiej ścieżki kariery w swoim życiu podkreślając przy tym jak trudna i odpowiedzialna jest to praca. Kierowane były również życzenia, aby ze służby czerpali jak najwięcej satysfakcji.

Do dolnośląskiego garnizonu wstąpiło tym razem 81 nowych funkcjonariuszy z całego województwa, w tym 21 kobiet. Ich ślubowanie, w związku z panującą sytuacją powodziową, przebiegało w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego.

Wymienieni funkcjonariusze trafią do komand miejskich w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Legnicy i Wrocławiu, a także komend powiatowych w: Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowic Śląskich, Złotoryi.

Służba w Policji to nie tylko stabilizacja zatrudnienia oraz wysokie zarobki, bo już ponad 5 tysięcy złotych netto dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, ale również możliwość rozwoju i awansu zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją. Bardzo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby znajdują się na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA na podstronie SŁUŻBA W POLICJI.

Kandydaci chcący zostać policjantami jeszcze w tym roku nie powinny zwlekać ze złożeniem odpowiednich dokumentów, gdyż najbliższy termin przyjęć przypada na dzień 30.10.2024 roku, a kolejny 30.12.2024 roku.