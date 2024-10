Najlepsza reprezentacja klas mundurowych została wyłoniona i weźmie udział w finale I Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych Data publikacji 01.10.2024 Powrót Drukuj Na terenie Wrocławia odbyły się wojewódzkie eliminacje do I Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Dolny Śląsk w finale. Gratulujemy wygranej i życzymy powodzenia na kolejnym etapie rywalizacji.

Zakończyły się na Dolnym Śląsku eliminacje do I Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, którego celem jest popularyzacja klas mundurowych jako oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych, a także promowanie dyscypliny, współpracy zespołowej oraz doskonalenie umiejętności musztry indywidualnej i zespołowej. Przegląd musztry kierowany jest do uczennic i uczniów klas mundurowych reprezentujących służby podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, tj. Policję, Straż Graniczną oraz Państwową Straż Pożarną. Turniej jest formą rywalizacji drużyn w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnej z obowiązującymi przepisami Regulaminu musztry w Policji.

W ubiegły piątek, w sali dydaktycznej Oddziałów Prewencji Policji KWP we Wrocławiu, przy ul. Połbina 1, odbyły się wojewódzkie eliminacje do I Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Z uwagi na stan klęski żywiołowej, który dotknął nasze województwo, do pierwszego etapu konkursu przystąpiły jedynie dwie szkoły, realizujące nauczanie klas mundurowych, tj.:

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu z ul. Łąkowej 8

Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. H. Cegielskiego w Ziębicach pomimo ogromnej chęci uczestnictwa, z powodu kłopotów technicznych związanych z terenem objętym powodzią nie mogli wziąć udziału w rywalizacji międzyszkolnej w tym przedsięwzięciu.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem eliminacji prowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu, sprawowała Komisja Główna, składająca się z dwóch funkcjonariuszy Policji oraz jednego przedstawiciela Straży Granicznej, pod przewodnictwem kom. Mariusza Modelskiego – Zastępcy Naczelnika Wydziału Prezydialnego we Wrocławiu.

Ocenę wykonanych elementów w programie obowiązkowym oraz dowolnym prowadziła Komisja Sędziowska, składająca się z trzech funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariusza Straży Granicznej, pod przewodnictwem policjanta realizującego zadania w pododdziale honorowym w Oddziałach Prewencji Policji KWP we Wrocławiu nadkom. Leszka Hariasza.

Poziom umiejętności musztry policyjnej obu drużyn był na bardzo wysokim poziomie. Decydowały niuanse wykonywania zadań w programie obowiązkowym oraz dowolnym. Członkowie komisji zgodnie przyznawali swoje oceny, które pozwoliły wyłonić najlepszą drużynę reprezentującą nasze województwo w finale, a mianowicie Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi, uzyskujący 39 pkt w programie obowiązkowym, wykonując zadania zestawu nr 1 oraz 37 pkt w programie dowolnym. W obu konkurencjach uzyskali łączną ilość punktów 76. Gratulujemy i trzymamy kciuki w finale.

Reprezentacja Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu z ul. Łąkowej 8 uzyskała 36 pkt w programie obowiązkowym, wykonując zadania zestawu nr 4 oraz 32 pkt w programie dowolnym. W obu konkurencjach uzyskali łączną ilość punktów 68.

Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz wyróżnienia ufundowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

I Ogólnopolski Przegląd Musztry dla Klas Mundurowych odbędzie się pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 23-25 października 2024 r. na terenie wybranej jednostki organizacyjnej Policji