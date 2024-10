Podziękowania dla funkcjonariuszy jeleniogórskiej drogówki za profesjonalizm i zaangażowanie Data publikacji 04.10.2024 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze wpłynęły podziękowania od mieszkańców miasta, skierowane do dwóch funkcjonariuszy jeleniogórskiej drogówki – starszego aspiranta Jacka Drytki oraz aspiranta Krzysztofa Malinowskiego. W liście mieszkańcy wyrazili głęboką wdzięczność za szybkie, profesjonalne oraz rzetelne podejście do obsługi kolizji drogowej, której byli uczestnikami.

Funkcjonariusze, wykazując się wysokimi kompetencjami i pełnym zaangażowaniem, zareagowali na zgłoszenie z niezwykłą sprawnością, co przyczyniło się do skutecznego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Ich uczynność, dociekliwość oraz gotowość do pomocy pozwoliły na szybkie ustalenie sprawcy kolizji, co z pewnością pomogło złagodzić stres i obawy osób biorących udział w zdarzeniu.

Mieszkańcy w swoim piśmie podkreślili, że postawa starszego aspiranta Jacka Drytki oraz aspiranta Krzysztofa Malinowskiego zasługuje na najwyższe uznanie. Funkcjonariusze nie tylko działali zgodnie z przepisami, ale również wykazali się empatią oraz profesjonalnym podejściem do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Ich pomoc okazała się nieoceniona, a sposób, w jaki prowadzili działania na miejscu zdarzenia, świadczy o ich dużym doświadczeniu i oddaniu służbie.

W liście skierowanym do komendanta mieszkańcy podkreślili, że tacy policjanci są dumą dla lokalnej społeczności. Wyrazili także gratulacje dla Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze za to, że ma takich funkcjonariuszy w swoim zespole.

Codzienna służba policjantów na rzecz społeczności lokalnych jest nieocenionym wsparciem i gwarancją bezpieczeństwa. Wszyscy funkcjonariusze swoją pracą przyczyniają się do umacniania zaufania publicznego i wspierania mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych.

st. asp . Aleksandra Pieprzycka