Finał Eliminacji Wojewódzkich do XIV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych pn. „Dzielnicowy Roku” Data publikacji 10.10.2024 Powrót Drukuj Do tegorocznej rywalizacji w ramach policyjnego turnieju policjantów „Dzielnicowy Roku” przystąpiło 52 najlepszych funkcjonariuszy pełniących funkcję dzielnicowego z Dolnego Śląska oraz 43 kierowników dzielnicowych. Głównym celem zawodów było sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów. Najlepszym dzielnicowym okazał się być sierż. szt. Łukasz Machnik z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, zaś najlepszym kierownikiem dzielnicowych asp. szt. Anna Rydzak z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Teraz dzielnicowi będą reprezentować nasz garnizon w ogólnopolskim finale w Katowicach.

W dniach 24-27 września 2024 roku policjanci przystąpili do rywalizacji w ramach Finału Eliminacji Wojewódzkich do XIV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych pn. „Dzielnicowy Roku”. Kilkudziesięciu najlepszych w swoich jednostkach funkcjonariuszy z Dolnego Śląska, pełniących na co dzień służbę obchodową, reprezentowali komendy miejskie i powiatowe oraz walczyli o tytuł „Dzielnicowego Roku”. W tym roku rywalizacja odbyła się w jednostkach macierzystych ze względu na powódź, która wówczas dotarła do naszego województwa. Policjanci musieli rozwiązać test z wiedzy zawodowej dotyczący m.in. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas zawodów rywalizowali również kierownicy dzielnicowych z Dolnego Śląska, którzy rozwiązywali test wiedzy zawodowej, obejmujący tematyką test rozwiązywany przez dzielnicowych, ale też również zawierający pytania dotyczące kwestii nadzoru na pełnieniem służby czy regulaminu musztry w Policji.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji i podliczeniu wyników wyłonieni zostali najlepsi z najlepszych policjantów dzielnicowych garnizonu dolnośląskiego. Pierwsze trzy miejsca zdobyli:

Miejsce I

sierż. szt. Łukasz Machnik z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy

Miejsce II

asp. Andrzej Rudomina z Komendy Powiatowej Policji w Legnicy

Miejsce III

sierż. szt. Rafał Skibiński z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach

W kategorii kierowników dzielnicowych trzy pierwsze miejsca zdobyli:

Miejsce I

asp. szt. Anna Rydzak z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

Miejsce II

asp. szt. Paulina Koptyra z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

Miejsce III

mł. asp. Sławomir Maryniak z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Gratulacje wszystkim uczestnikom turnieju osobiście złożył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda, który w obecności Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Pawła Adamczaka, wręczył laureatom pamiątkowe dyplomy i puchary oraz nagrody. Zastępca szefa dolnośląskich policjantów nie szczędził najlepszym z funkcjonariuszy słów uznania za włożony wysiłek oraz życzył kolejnych sukcesów na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w październiku w Katowicach.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i trzymamy dalej kciuki.

asp. szt. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu