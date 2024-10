Uratowanie komuś życia jest prostsze, niż myślisz. Jak to zrobić? Mogliśmy się tego dowiedzieć w ramach kampanii „Porusz serce” Data publikacji 17.10.2024 Powrót Drukuj Wczoraj, 16 października, obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Była to doskonała okazja, aby uświadomić mieszkańcom naszego województwa, jak ważna jest natychmiastowa resuscytacja oraz uczyć, jak przeprowadzać ją skutecznie i bezpiecznie. W tym szczególnym dniu, w ramach kampanii „Porusz Serce” zainicjowanej przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, odbył się wspólny pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), w którym online udział wzięło blisko 40 placówek: szkół, przedszkoli, uczelni wyższych, a także przedstawiciele służb. Oczywiście nie mogło zabraknąć dolnośląskich policjantów, dla których ratowanie życia i zdrowia jest najwyższym priorytetem.

Funkcjonariusze każdego dnia ratują bowiem ludzkie życie podczas różnego rodzaju interwencji, czasem wystarczy zwykła rozmowa, gdy ktoś zamierza targnąć się na własne życie, ale często policjanci muszą wykazać się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami z zakresu ratownictwa medycznego. W związku z tym mundurowi doskonale wiedzą, jak ważna jest umiejętność prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy m.in. w przypadku zatrzymania akcji serca. Dlatego też aktywnie włączyli się w działania mające na celu propagowanie znajomości stosowania RKO oraz prawidłowego korzystania z defibrylatora AED.

Centrum wczorajszej akcji, prowadzonej w ramach kampanii „Porusz Serce”, było w holu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie resuscytację na kilku stanowiskach prowadzili jednocześnie lekarze, studenci, przedstawiciele wrocławskich uczelni, Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także służb. Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu reprezentował podkom. Wiktor Fedorczuk Koordynator Ratownictwa Medycznego z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej.

Z centrum we wrocławskim szpitalu klinicznym online łączyli się natomiast funkcjonariusze poszczególnych dolnośląskich komend Policji, którzy w tym czasie w swoich jednostkach oraz placówkach oświatowych edukowali dzieci, młodzież, a także pracowników Policji w zakresie prowadzenia RKO i korzystania z AED. Ze szkoleń korzystali również sami policjanci, dla których była to świetna okazja do odświeżenia i utrwalenia swojej wiedzy w tym zakresie.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w rolę instruktorów wcielili się funkcjonariusze z wrocławskiego pododdziału kontrterrorystycznego, którzy mają uprawnienia ratowników medycznych.

Aktywny udział w tym ważnym przedsięwzięciu wzięli również mundurowi z: Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, komend miejskich w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy, a także z komend powiatowych w: Oleśnicy, Oławie, Jaworze, Świdnicy, Środzie Śląskiej.

Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce tylko w 50 procentach przypadków nagłego zatrzymania krążenia świadkowie podejmują resuscytację na miejscu zdarzenia, edukowanie mieszkańców, w tym zwłaszcza dzieci oraz młodzieży, w zakresie prowadzenia RKO i korzystania z AED jest niezwykle ważne. Wspólnie możemy zwiększyć ilość podejmowanych działań ratunkowych i pokazać, ze uratowanie komuś życia jest prostsze, niż myślimy.