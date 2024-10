Kradli pieniądze z bankomatów – zostali zatrzymani przez dolnośląskich policjantów Data publikacji 22.10.2024 Powrót Drukuj Zaczęło się od włamania do bankomatu w pow. trzebnickim na Dolnym Śląsku i zatrzymania już kilka godzin później podejrzanego o ten i inne czyny mężczyzny. Nad sprawą pracowali najlepsi policjanci pionu kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i to właśnie oni namierzyli oraz zatrzymali zarówno pierwszego, jaki i drugiego ze sprawców tego przestępstwa. Intensywna praca operacyjna i procesowa, szczegółowa analiza zabezpieczonych materiałów, dały następnie podstawę do przedstawienia obu mężczyznom zarzutów za kradzież z włamaniem. Na wniosek prokuratury Rejonowej w Trzebnicy sąd podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Tego typu zdarzenia, które mają charakter dynamiczny i biorą w nich udział osoby wchodzące niejednokrotnie w skład dobrze zorganizowanych grup przestępczych, wymagają zaangażowania najlepszych policjantów z komórek kryminalnych oraz dochodzeniowo-śledczych. Ważne jest bardzo dobre rozpoznanie i bogate doświadczenie w zwalczaniu tego typu przestępczości. Tak było i tym razem, gdyż do działań w tej właśnie sprawie praktycznie niezwłocznie przystąpili eksperci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Szybko i skutecznie podjęte czynności pozwoliły na zatrzymanie pierwszego ze sprawców już niespełna kilka godzin po włamaniu do bankomatu, które to miało miejsce na terenie Prusic, w powiecie trzebnickim. 43-latek wpadł chwilę po tym, gdy wrócił do swojego miejsca zamieszkania i nie spodziewał się kompletnie wizyty policjantów w swoim domu.

Mężczyzna działał w tym dniu z jeszcze jednym wspólnikiem, który nie był wtedy znany policjantom, i byli oni doskonale przygotowani do włamania, a także mieli ze sobą przedmioty służące do popełnienia przestępstw oraz te umożliwiające ucieczkę podczas pościgu.

Po skoku szybko wsiedli do swojego samochodu i oddalili się z łupem w nieznanym kierunku.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowana została grupa dochodzeniowo-śledcza z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, której celem było ujawnienie i zabezpieczenie śladów oraz wszelkich innych materiałów dowodowych.

Intensywna praca operacyjna i procesowa oraz szczegółowa analiza zabezpieczonych wtedy materiałów dały następnie podstawę do dalszych działań oraz zatrzymania drugiego z podejrzanych, który wpadł przed weekendem na terenie powiatu zgorzeleckiego. Obaj mężczyźni byli już wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu.

43 i 51-latek decyzją sądu, na wiosek Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące, a wcześniej usłyszeli zarzuty kradzieży w włamaniem.

W sprawie tej trwają dalsze intensywne czynności mające na celu wyjaśnienie i ustalenie całego składu tej grupy przestępczej. Zebrano również materiał dowodowy jednoznacznie wskazujący, że sprawcy ci brali również udział w innych przestępczych działaniach na terenie kraju.



asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu