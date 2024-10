Policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem pieniędzy z tzw. Tarczy Covidowej Powrót Drukuj Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem korupcji z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, dzięki kilkumiesięcznej żmudnej i skrupulatnej pracy operacyjnej oraz wykonaniu szeregu czynności procesowych, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem pieniędzy z tzw. Tarczy Covidowej. Jak ustalili śledczy, członkom grupy udało się wyłudzić z ZUS-u kwotę ponad 275 tys. zł! Do sprawy zatrzymanych zostało 12 osób, w tym szef grupy. Obecnie w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i planowane są kolejne zatrzymania.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu długie miesiące rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem z ZUS-u dotacji z tzw. Tarczy Covidowej. Żmudna i skrupulatna praca operacyjna przyniosła oczekiwany efekt w postaci dogłębnego poznania mechanizmu przestępczego procederu, zatrzymania szefa grupy oraz jej członków, a także zabezpieczenia obszernego materiału dowodowego.

Z ustaleń poczynionych przez funkcjonariuszy wynika, iż proceder, którym w okresie od stycznia 2021 roku do kwietnia 2022 roku trudniła się rozbita grupa, polegał na doprowadzaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Część członków tej grupy werbowała osoby, które na podstawie podrobionych umów zawartych z płatnikami ZUS wyłudzały nienależne im jednorazowe świadczenia postojowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tzw. Tarczy Covidowej. Środki te, przeznaczone na przeciwdziałanie skutkom wywołanym przez pandemię COVID-19, trafiały w sposób nieuprawniony do osób, które następnie przekazywały ustaloną część wyłudzonych świadczeń organizatorom tego nielegalnego procederu. W celu utrudnienia weryfikacji zasadności pobierania świadczeń postojowych do uczestniczenia w tym przestępczym przedsięwzięciu werbowane były osoby zajmujące się działalnością artystyczną.

W toku realizacji tej sprawy, nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, policjanci Wydziału do walki z Korupcją z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej w ubiegłym tygodniu weszli w tym samym czasie do kilku lokali na terenie Dolnego Śląska i Wielkopolski, gdzie zatrzymali łącznie 12 osób zaangażowanych w wyłudzanie pieniędzy z tzw. Tarczy Covidowej. Wśród nich znajdował się m.in. szef grupy oraz członkowie odpowiedzialni za werbowanie osób nielegalnie pobierających świadczenia postojowe. W trakcie działań funkcjonariusze zajęli również mienie w postaci pojazdu o wartości 80 tys . złotych oraz gotówkę w kwocie ponad 15 tys. zł

Pięcioro zatrzymanych usłyszało już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz fałszowania dokumentów. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Pozostałe osoby zatrzymane będą odpowiadać za oszustwo.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: Wydział do Walki z Korupcją KWP we Wrocławiu